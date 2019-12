CRISTIANO MALGIOGLIO/ Racconta gli incontri che l’hanno segnato con… (Domenica Live)

Cristiano Malgioglio è tra gli ospiti annunciati da Barbara D’Urso per la puntata di oggi di Domenica Live. Malgioglio è uno dei protagonisti di questa stagione televisiva e musicale, dal momento che ha un ruolo nel programma televisivo La Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti ed è reduce dalla recente pubblicazione del suo ultimo singolo. La canzone, dal titolo Notte perfetta, è stata presentata in anteprima a Verissimo. L’opinionista e cantautore siciliano ha rilasciato a Silvia Toffanin un’intervista sulla sua carriera e in particolare sul rapporto con i suoi colleghi. L’incontro con Fabrizio De André ha segnato senza dubbio la sua vita artistica. Così come lui ha segnato la vita artistica di Miguel Bosé: “L’ho spronato io a cantare”, ha dichiarato. A metà intervista, Malgioglio si è tolto le scarpe (troppo strette) rendendosi protagonista di uno strambo siparietto.

La carriera di Cristiano Malgioglio

Cristiano Malgioglio nasce a Ramacca (Catania) il 23 aprile 1945. Dopo il diploma da ragioniere, si sposta a Genova dove vive la sorella. Da Genova, nel 1972, si trasferisce a Milano. Ha 27 anni quando inizia a lavorare come autore, in primis per Donatella Moretti con la canzone Amo. Il primo successo arriva due anni più tardi, quando Iva Zanicchi vince il Festival di Sanremo portando la sua Ciao cara come stai?. Dopo un breve periodo trascorso in America Latina, Cristiano torna in patria. A quel punto scrive per Mina L’importante è finire, oltre ad avviare la collaborazione con le artiste Amanda Lear, Loretta Goggi, Raffaella Carrà, Dori Ghezzi, Ornella Vanoni e tante altre. Il ‘76 è l’anno del debutto come cantante, ma non riuscirà mai a sfondare.

Il Cristiano Malgioglio: la sua “nuova vita” da opinionista

Cristiano Malgioglio, insomma, non si è mai distinto come interprete. Più redditizio il ruolo di opinionista tv, che gli ha permesso di farsi conoscere al grande pubblico nei primi anni 2000. Il primo a scritturarlo è Massimo Giletti, l’allora conduttore del programma Casa Raiuno. In seguito, lo vediamo nei panni di opinionista de I raccomandati, e poi ancora come concorrente del reality show L’isola dei famosi. Nel 2008, Cristiano va a X Factor per affiancare i giudici nella selezione dei concorrenti. L’anno dopo torna a scrivere per Mina Vida loca e Carne viva. Più di recente, nel 2012, fonda la sua etichetta discografica e fa parte del varietà Riusciranno i nostri eroi. Anche il nuovo album di Arisa, Una nuova Rosalba in città, lo vede tra gli autori. Per la cantante potentina, Cristiano ha tradotto in italiano il brano Amar pelos dois. L’ultimo lavoro che porta il suo nome è il singolo Notte perfetta. Il profilo Instagram di Cristiano Malgioglio conta attualmente quasi un milione di follower. Su Facebook, i fan sono 271mila, su Twitter, si fermano al pur buon numero di 42mila.



© RIPRODUZIONE RISERVATA