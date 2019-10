Cristiano Malgioglio, ragazzo di colore canta Dolceamaro/ Video, fan stona ma lui…

Cristiano Malgioglio, protagonista di uno scontro a distanza con Francesco Baccini nelle ultime ore per Achille Lauro, è attualmente molto impegnato. Su Instagram ha spiegato che è in partenza per la registrazione del video della sua nuova canzone. «Spero vi piaccia», ha scritto il cantautore nel suo post su Instagram. Nella foto si mostra con due bei giovani: «Questi sono due giovani ragazzi che ho scelto con la speranza di non essermi sbagliato». Ma non parteciperanno solo loro al suo nuovo video. «Ci saranno molte sorprese altri personaggi il video sarà girato in un posto top secret dove è stato girato un film di grande successo», ha concluso Cristiano Malgioglio sui social. Nelle Instagram Stories ha poi rivelato che è in partenza per la Sicilia e che ha scelto la location di un film che ha avuto molto successo anche a livello mondiale. Ma qualcuno ha notato nelle stories anche un video natalizio che lo vede protagonista con Barbara D’Urso.

CRISTIANO MALGIOGLIO, RAGAZZO DI COLORE CANTA DOLCEAMARO

Cristiano Malgioglio ha realizzato con la conduttrice una canzone, Dolceamaro, che si è rivelato un successo estivo. E proprio Barbara D’Urso ha taggato in un post in cui si vede un ragazzo che canta la loro canzone. «Ma com’è gentile. Grazie. Ma conosce anche lui Dolce Amaro? Ancora grazie per questo video che gira sul web che io posto con tanto affetto», ha scritto. Il ragazzo di colore, con un italiano non perfetto, si lancia in una cover del brano e il risultato è che il video è diventato virale. Ma non è questo ciò che gli interessa: è il fatto che Cristiano Malgioglio abbia condiviso il video a farlo impazzire di gioia. «Per favore, aiutatemi a ringraziare I’adorabile christanomalgioglio ti amo troppo», ha scritto lui nel suo account. «Oh mio Dio, sono così felice. Non me lo aspettavo proprio. Grazie per aver pubblicato il video sulla tua pagina, l’ho davvero apprezzato», ha poi aggiunto.





© RIPRODUZIONE RISERVATA