Cristiano Malgioglio, ruolo inedito da presentatore/ “Lite con Alba Parietti? Non so…”

Cristiano Malgioglio, il talk “casalingo” Mi casa es tu casa

Cristiano Malgioglio è senza dubbio tra i personaggi più iconici della televisione italiana, grazie anche al suo immenso contributo dal punto di vista artistico come autore. L’artista ha di recente concluso la sua inedita esperienza come conduttore per il programma Rai Mi casa es tu casa. Il talk ha attirato l’attenzione di diversi ospiti, da Ilona Staller a Piero Chiambretti, ottenendo anche un discreto successo dal punto di vista degli ascolti.

Cristiano Malgioglio sarà tra gli ospiti di Da noi… A ruota libera domenica pomeriggio, dove sicuramente avrà modo di raccontare retroscena ed impressioni del suo progetto televisivo Mi casa es tu casa. Il talk casalingo ha faticato ad emergere nelle prime puntate, a causa anche della programmazione televisiva e della forte concorrenza. Nelle ultime uscite però il programma condotto da Cristiano Malgioglio ha toccato picchi di share convincenti, arrivando anche al 6%. A dispetto dell’ottima esperienza, il suo programma è stato però al centro di una ipotetica diatriba con Alba Parietti, sua amica e collega storia.

Cristiano Malgioglio, Mi casa es tu casa avrebbe scalzato Alba Parietti

Le indiscrezioni, complice anche la viralità del web, spesso vanno ben oltre la realtà dei fatti. Nelle ultime settimane ha avuto modo di appurarlo anche Cristiano Malgioglio; sembrava infatti che il suo programma avesse portato alla cancellazione del nuovo show di Alba Parietti, proprio sulle reti Rai. Il diretto interessato, come riportato da Il Gazzettino, ha però smorzato le polemiche spiegando tutta la verità. “Non so se doveva andare in onda proprio nel mio orario, e comunque io in origine ero previsto non su Rai2 ma su Rai3“.

Cristiano Malgioglio, intervistato da Il Gazzettino, ha spiegato come la presunta lite con Alba Parietti per questioni professionali sia frutto di fantasia. "Con Alba ci amiamo e mi auguro che torni presto in TV perchè è brava, bella e intelligente", ha commentato il cantautore, aggiungendo che in teoria il suo programma Mi casa es tu casa sarebbe dovuto andare in onda a Febbraio e non a dicembre. "Semmai il danno l'hanno fatto a me, se mi mandassero in onda ora lontano da natale, farei ascolti molto ma molto diversi". Cristiano Malgioglio commenta dunque con amarezza la scelta di anticipare il suo programma a dicembre, questione che avrebbe portato invece a rimandare Non sono una signora, programma con Alba Parietti alla conduzione.











