Cristiano Malgioglio/ Scontro con Giulia Salemi “Qua non sei da un analista” (GF Vip)

Il paroliere Cristiano Malgioglio, uno degli ultimi arrivati nella Casa del Grande Fratello Vip 2020, nelle passate ore si è reso il protagonista di un duro confronto con la giovane Giulia Salemi. I due si sono ritrovati in veranda insieme ad altri inquilini e Malgioglio non è riuscito a trattenersi dal dire la sua nei confronti della ragazza, reduce da un duro confessionale di oltre un’ora: “Capisco i tuoi problemi e mi dispiace molto ma non sei da un analista”, ha esordito il cantautore, “oggi avevi i tuoi problemi che non so, magari avevi un tuo problema di sofferenza ma oggi non mi è piaciuta una cosa”. Cristiano non avrebbe gradito il comportamento che la Salemi avrebbe avuto nei confronti di Filippo Nardi che aveva precedentemente rimproverato la ragazza del mancato ordine in Casa. Di fronte alla risposta nervosa di Giulia, Cristiano ha raccontato di essersi alzato e di essere andato sia da Nardi che da Samantha De Grenet scusandosi a nome della Salemi. “Ma non ho bisogno che nessuno chieda scusa da parte mia”, ha commentato la giovane italo-iraniana, risentita dalle parole dell’artista. Giulia si è giustificata spiegando di essere reduce da un duro confessionale, ribadendo come dal giorno del suo ingresso abbia sempre sorriso con tutti: “Ho il diritto di avere due giornate no?”, ha domandato rivolgendosi a Malgioglio.

CRISTIANO MALGIOGLIO E IL DURO CONFRONTO CON GIULIA SALEMI

L’intervento di Cristiano Malgioglio a Giulia Salemi non era finalizzato a minimizzare i problemi della ragazza ma piuttosto a spronarla a proseguire con maggiore positività il suo percorso nella Casa. Dopo lo sfogo in lacrime dell’influencer, il paroliere, intenerito dalle sue parole, ha commentato: “Io ti conosco e ti voglio bene, da te non mi aspetto magari certe cose… Ma nessuno è perfetto”. Poi, nel tentativo di calmare la ragazza da un momento di crollo emotivo ha tentato di tranquillizzarla: “Vieni a dormire con me la notte, stai con me!”. La Salemi, di contro, ha ammesso di non aver gradito il fatto di aver esposto il suo pensiero davanti a tutti gli altri inquilini, ma Cristiano ha cercato di ridimensionare: “Non deve essere uno show questo perchè a me non piace, se ci sono situazioni così non voglio vivermi questo Grande Fratello così perchè non ho 20 anni e non me ne frega niente”. Quindi ha spronato la giovane a ringraziare il Grande Fratello Vip 2020 ed a cercare di uscire forte da questa esperienza: “Nessuno ti mette in croce, posso mai attaccare te?”, ha esclamato, salvo poi farla sorridere calandosi nei panni del rapper.



