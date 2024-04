Cristiano Malgioglio: “Se ho un nuovo fidanzato? Se lo racconto…”/ “Non ho paura di invecchiare”

Le interviste diCristiano Malgioglio sono sempre ricche di aneddoti, soprattutto quando si presenta nello studio di Verissimo di Silvia Toffanin dove si sente libero di aprirsi senza veli e filtri. Il racconto del paroliere nell’intervista di quest’oggi parte dal tema delle feste, una circostanza mai amata dal cantautore: “Io non ho mai festeggiato, non amo i compleanni e le ricorrenze; non mi sono mai piaciute. Poi andando avanti con l’età pensi che devi abbandonare questo lavoro, lo farò quando ci sarà un altro Cristiano Malgioglio. Ora la cosa bella è che ci sono due brani pronti per l’estate: una di queste è una dedica d’amore per Cristiano Ronaldo. Non sono innamorato di lui, mi è venuto in mente così… E’ una dedica viscerale, lui non lo sa ancora e chissà cosa penserà”.

Cristiano Malgioglio si è poi espresso sul suo percorso di vita dicendosi per nulla attanagliato dal pensiero della vecchiaia e del tempo che passa. “Se ho paura di invecchiare? Già ora non sono una bambina, non ci penso mai. Quando mi guardo allo specchio mi dico: ‘Ma quanto sono bello!’. L’unica cosa che mi terrorizza è il non avere una mente lucida, io penso che non diventerò mai vecchio. Poi quando hai questo desiderio di essere innamorato, come in questo momento…”. Il paroliere ha dunque aggiunto: “Le mie storie d’amore sono come le stagioni: ho un innamoramento autunnale dove sono romantico, poi quello della primavera che mi fa venire il prurito. Poi quello invernale che è bellissimo, dell’abbraccio che riscalda; poi quello estivo caratterizzato dalla smania di vacanze, di voglia di ridere…”.

Silvia Toffanin – oggi a Verissimo – ha poi scherzato con Cristiano Malgioglio a proposito del simpatico rapporto con Giuseppe Giofrè con il quale condivide il percorso ad Amici. Il ballerino è solito giocare con il paroliere soprattutto sui social: “Io ho il terrore di mandargli i massaggi perchè lui li prende e li mette su Instagram. Poi lui li traduce e li manda a Jennifer Lopez, cosa penserà adesso di me?!”.

Concludendo l’intervista a Verissimo, Cristiano Malgioglio è stato incalzato da Silvia Toffanin a proposito della sua attuale situazione sentimentale. “Sono tornato da Istanbul dove c’è stata una festa a sorpresa di cui non sapevo nulla. Mi sono molto divertito… Se c’è un nuovo fidanzato di nome Onur? Il tuo autore me la pagherà questa, se io racconto queste storie poi finiscono! Quando sarà il momento verrò lì da te”. Il paroliere, con un timido cenno del viso accompagnato da un “confermo”, ha poi ammesso di essere nel pieno di una nuova liaison con un ragazzo turco.

