Cristiano Malgioglio “Se vince l’Italia Eurovision 2022 sfilo in perizoma e reggiseno”/ Proposta choc!

Cristiano Maglioglio, nella prima semifinale dell’Eurovision 2022 commosso da Maro del Portogallo

Cristiano Malgioglio è uno dei commentatori ufficiale dell’Eurovision 2022 e durante la serata di ieri sera il conduttore non si è contenuto nel dare giudizi ed esprimere preferenze su tutti i concorrenti in gara. Questa mattina intervistato dal portale Adnkronos ha ammesso: “Il cuore della Malgy batte per un solo artista quest’anno: sono pazza della voce di Sam Ryder” (Concorrente inglese in gara con Space man).

Cristiano Malgioglio torna all'Eurovision/ "La musica è la mia vita"

Non solo il cantante inglese, il commentatore ha ammesso di essersi commosso durante la prima semifinale con il Portogallo: “Mi sono commosso quando ha cantato la concorrente portoghese, Maro: la sua Saudade Saudade mia sorella Francesca, scomparsa 4 anni fa”.

Cristiano Maglioglio, proposta choc in caso di vittoria dell’Italia all’Eurovision 2022…

Nonostante il suo amore nei confronti di Sam Ryder, Cristiano Malgioglio all’Eurovision 2022 tifa Italia, anche se è convinto che Mahmood e Blanco non rientrino tra i favoriti di questa edizione: “Non sarà facile avere un bis quest’anno, dopo la vittoria dei Maneskin. Ma se vincono sfilerò in reggiseno e perizoma”.

I favoriti di questa edizione dell’Eurovision 2022 è senza ombra di dubbio la band Ucraina, la Kalush Orchestra commentando un’ipotetica vittoria del gruppo: “Se vincessero, la loro sarebbe una vittoria simbolica. Il testo è commovente, soprattutto se letto alla luce del conflitto, ma la loro musica è molto lontana da me, così folk, così rurale. Sono stati bravi nella messa in scena e fa venire i brividi pensare che quando questi ragazzi torneranno in Ucraina dovranno combattere per il loro paese”.

