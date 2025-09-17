Cristiano Malgioglio alza il coperchio del vaso di Pandora: “Ecco com’è nato il testo. Il mio fidanzato Onur? Sono felice…”.

La musica è la sua, la voce che ne ha scandito il successo anche; per diverso tempo la tesi più accreditata è stata di Pupo che – come racconta Open – ha sottolineato in passato come il significato della canzone ‘Gelato al cioccolato’ fosse in realtà un antifona forse più spinta rispetto a chi immaginava si trattasse semplicemente di un cremino. La paternità del testo però è di Cristiano Malgioglio; il paroliere e personaggio televisivo, intervistato dal Corriere della Sera, ha aperto il vaso di Pandora. Chi meglio di lui può raccontare la verità che si cela dietro la stesura della canzone Gelato al cioccolato?

“Non so chi se lo sia inventato!”, tuona così Cristiano Malgioglio sgretolando la convinzione durata decenni a proposito del fantomatico doppio senso tra le righe della celebre canzone Gelato al cioccolato. “Non c’è!”, ha assicurato il paroliere: “Amore, figurati se ho bisogno di andare in Marocco per trovarmi compagnia. Sto al gioco perchè Pupo è mio amico…”, prosegue così il cantautore e personaggio tv – come riporta Open – sottolineando come sia contento dell’ottimo seguito nei Paesi dell’Est pur non giovando dei diritti d’autore.

Cristiano Malgioglio ‘choc’ su Gelato al cioccolato, poi sull’amore: “Ecco come va con il mio fidanzato Onur…”

Entra nello specifico Cristiano Malgioglio parlando al Corriere della Sera; la genesi del testo di Gelato al cioccolato è come legata non solo al suo interprete più celebre – Pupo – ma anche ad una disavventura culinaria: “Dovevo scrivere una canzone per lui, avevo capito si chiamasse ‘Bupo’ e mi venne voglia di un budino…”. Ciò che venne fuori dalla preparazione fu un ‘dolce un po’ salato’ per via dello scambio involontario dei barattoli di sale e zucchero, nulla di più.

Cristiano Malgioglio, nella medesima intervista, ha poi passato in rassegna altre canzoni celebri che portano la sua firma e che godono dell’immortalità artistica grazie a voci altisonanti come quelle di Mina, Raffaella Carrà e Franco Califano. Non poteva mancare anche un riferimento all’amore e dunque ad Onur, fidanzato di Cristiano Malgioglio: “Stiamo ancora insieme; l’amore è una carezza, andare al mare, non solo ses*o sotto le coperte. Mi sento bene, felice perchè sono ricambiato”.