Cristiano Malgioglio, simpatico siparietto con Giofrè/ “Vuoi che faccio una scenata?”

Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè, simpatico siparietto sui social: cosa è successo

Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè sono stati giudici di Amici 22 e hanno conquistato il pubblico con simpatici battibecchi. I due si sono sempre punzecchiati prendendosi bonariamente in giro, e se inizialmente c’è stata qualche tensione ora sono ottimi amici.

A dimostrazione del loro legame, Giofrè ha pubblicato lo screenshot della chiamata persa di Cristiano Malgioglio e sotto l’audio dell’artista: “Beh, io non capisco. Io ti chiamo disperatamente ma si può sapere dove sei? A cosa serve il cellulare se non rispondete mai? Spiegami a cosa ti serve avere il cellulare! A fotografarti? A farti vedere che sei bello? Dimmi, dimmi che cosa fai! Vuoi che ti faccio una scenata di gelosia? Ecco io sono in mezzo alla strafa che sto urlando e tutta la gente che mi sta guardando! Sei felice? Io no!” Il divertente siparietto tra i due giudici ha conquistato il web, che ama proprio i loro scambi ironici.

Cristiano Malgioglio, ospite a Verissimo, ha raccontato alcuni retroscena del suo fidanzato turco originario di Istanbul: “Avevo pubblicato una foto con Giuseppe (Giofrè, ndr) che mi abbracciava. L’ha vista su Instagram e mi ha bloccato. Sono tornato zitello, ma ti rendi conto? Forse era innamorato di me e ci teneva“.

Con il giovane fidanzato di 38 anni è un nutrizionista e con l’artista ha avuto subito un colpo di fulmine. Al momento sembra che sia intenzionato a chiudere, ma rimane una speranza che la situazione si aggiusti: “Il danno che mi ha causato lui per un abbraccio!” ha scherzato il cantante.

