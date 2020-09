Cristiano Malgioglio sogna Mario Balotelli/ “Protagonista del video di Puerto Rico?”

Cristiano Malgioglio è come sempre un fiume in piena. Il paroliere ed opinionista, sempre pungente e senza peli sulla lingua, è un vulcano di idee e progetti e mentre i fan si divertono a vederlo immerso nei suoi siparietti trash sui social, lui si impegna in quello che possiamo definire il suo grande amore, la musica. Mentre qualcuno sogna il suo ritorno in tv magari come padrone di casa del Grande Fratello Vip per lanciare la nuova edizione in partenza tra qualche giorno, lui è impegnato a lanciare il suo nuovo singolo, Puerto Rico e, secondo i bene informati, ha un sogno da realizzare, quale? Avere con sé Mario Balotelli. Secondo quanto scrive Francesco Fredella, una fonte molto vicina a Cristiano Malgioglio ha svelato che il paroliere è pronto a lanciare il suo nuovo disco e che sta lavorando al video che accompagnerà il singolo Puerto Rico, video in cui vorrebbe proprio il campione come protagonista.

CRISTIANO MALGIOGLIO VUOLE MARIO BALOTELLI PER IL SUO NUOVO VIDEOCLIP?

In particolare, Fredella scrive: “La nuova canzone è bellissima, ritmo latino ed è travolgente. S’intitola Puerto Rico…Vorrebbe un cameo di Mario Balotelli nel video che sta per realizzare”. Ma la fonte non si ferma qui e svela che proprio nelle prossime ore l’agente di Malgioglio potrebbe mettersi in contatto con quello di Mario Balotelli proprio per cercare di portare a casa la collaborazione che, così come il disco, avrebbe una missione “più alta” ovvero quella di “sfondare il muro del razzismo lottando contro ogni tipo di discriminazione”. Inutile dire che la collaborazione potrebbe diventare un vero e proprio cult della musica soprattutto perché il nuovo disco di Cristiano Malgioglio potrebbe essere di respiro internazionale.



