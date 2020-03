Cristiano Malgioglio “Sono addolorato per te”/ “Piero Chiambretti torna ad essere…”

Cristiano Malgioglio ha pregato in silenzio per l’amico Piero Chiambretti compagno di tante avventure televisive e spalla su cui contare lontano dagli schermi. Mentre qualcuno ha inveito contro il conduttore, altri come Malgioglio hanno taciuto e sperato che tutto passasse in fretta e proprio ieri quando la notizia delle dimissioni di Piero Chiambretti facevano il giro del web e dei social, il paroliere ha pensato bene di condividere con i fan il suo pensiero dicendosi felice per il suo ritorno a casa ma anche addolorato per tutto quello che è successo in questi giorni. Naturalmente Malgioglio non si riferisce solo alla malattia ma anche alla morte della madre che ha travolto tutti e ha lacerato in due il cuore del conduttore.

IL MESSAGGIO DI CRISTIANO MALGIOGLIO ALL’AMICO PIERO CHIAMBRETTI

In particolare, postando una foto che lo vede ritratto al fianco di Piero Chiambretti, Cristiano Malgioglio ha scritto: “Amico mio dolcissimo , ho appena saputo che hai lasciato l’Ospedale , e che sei tornato a casa. Sono addolorato per quello che hai passato. Il mio pensiero ogni giorno e’ stato vicino a te”. Poi il suo pensiero si volge al futuro e quello che sarà di lui e, soprattutto, del loro lavoro insieme: “Ti raccomando di ritornare ad essere forte. Ci vorra” del tempo …ma ci riuscirai . Torneremo ancora insieme a lavorare…mi mancano le tue sgridate …ma soprattutto il tuo affetto e la protezione che hai sempre avuto per la mia persona. Ti voglio bene”. Al momento non sappiamo ancora se e quando La Repubblica delle Donne tornerà in onda ma di sicuro adesso per Piero Chiambretti è il momento del dolore e della pausa da tutto.

Ecco il messaggio integrale di Cristiano Malgioglio su Instagram:





© RIPRODUZIONE RISERVATA