Cristiano Malgioglio/ Stuzzica Pierpaolo sulla Gregoraci e con Dayane Mello…

Cristiano Malgioglio al Grande Fratello vip 2020 stuzzica Pierpaolo Pretelli su Elisabetta Gregoraci..

Tutti pazzi di Cristiano Malgioglio? Sembra proprio di sì. Il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 2020 è stato accolto in modo fantastico dagli altri abitanti e da allora le cose non sono cambiate nemmeno quando è stato annunciato che adesso è un concorrente ufficiale di questa edizione. Le cose con lui sono diverse. Si è inventato uno spazio come una sorta di talk in cui i concorrenti sfilano davanti a lui e gli altri per raccontarsi intervistati proprio dal padrone di casa, poi si lascia andare a balli e canzoni stuzzicando tutti a liberarsi tra coreografie e momenti divertenti, e poi? C’è il confessionale nel confessionale.

Cristiano Malgioglio spesso convoca i ragazzi per parlare con loro, conoscerli meglio e stuzzicarli a dire qualcosa di interessante. In questi giorni è toccato anche a Pierpaolo Pretelli che sembra rinato dopo l’uscita di Elisabetta Gregoraci dalla casa e che al paroliere ha ammesso di essersi un po’ sentito schiacciato. L’ex velino ha raccontato dei paletti che la conduttrice ha messo tra loro spiegando poi il suo famoso pianto disperato, il momento in cui ha messo insieme tanti pezzi e ha capito che non ci sarebbe mai stato niente tra di loro.

La cosa interessante è che, però, stuzzicato da Cristiano Malgioglio non ha proprio ammesso l’innocenza di Elisabetta, convinto che un po’ ci abbia marciato sulla situazione. Altra storia, invece, con Dayane Mello. Cristiano Malgioglio al Grande Fratello Vip 2020 si è subito trovato a suo agio con lei etichettandola come una donna forte e libera e per questo interessante e molto amata dal pubblico. I due sono diventati molto amici ed è con lui che la modella si è confessata anche nelle ultime ore parlando dei malumori nati in casa sempre per via del suo comportamento. Riuscirà Malgioglio ad essere amico di Dayane nonostante tutto quello che succede intorno?

