Cristiano Malgioglio, di recente sul palco del festival di Sanremo 2025 come co-conduttore a fianco di Carlo Conti, ha recentemente criticato la prestazione di Tony Effe proprio all’Ariston, precisamente la sua performance durante la serata dei duetti. Secondo Cristiano Malgioglio il trapper romano sarebbe troppo giovane per cantare al meglio Franco Califano, di conseguenza la sua prova a fianco di Noemi nella serata di venerdì scorso non è affatto piaciuta all’artista Malgioglio.

“Avrei voluto vederti come co-conduttrice a Sanremo”, ha esordito Malgioglio intervistato stamane da Storie Italiane, che poi ha aggiunto: “Stavo seguendo la trasmissione ma ci sono delle cose che… io non mi sarei mai permesso di dire che una cosa che mi fa schifo. Io ho avuto modo di conoscere Tony Effe, un ragazzo meraviglioso. Io non ho detto che fa schifo, lui è molto giovane, per cantare questi pezzi ci vuole un gran vissuto. Ha fatto bene a fare questo omaggio a Califano ma forse doveva scegliere un’altra canzone”.

CRISTIANO MALGIOGLIO: “TONY EFFE UN RAGAZZO MERAVIGLIOSO”

Poi ha proseguito: “Io la parola schifo non l’ho mai detto, lui è un ragazzo meraviglioso con uno splendido viso”. E ancora: “Mogol non dovrebbe criticare Giorgia, nessuno ha una voce come la sua, poi a seconda della canzone che canta la voce cambi”a.

E ancora: “Ma quei virtuosismi sono una cosa enorme, ma ce ne fossero voci così. Io chiedo a Mogol quali siano i cantanti nella sua scuola migliori di Giorgia. Io non mi arrabbio mai, ma guai a chi mi tocca Giorgia, non so chi ha detto questa cosa, chiamate Mogol, ma cosa vuol dire che è antica? Quella è un miracolo, non c’è una voce così in circolazione. Stiamo parlando di una delle più grandi cantanti italiane, ma di cosa stiamo parlando? Dove troviamo queste voci oggi?”.

CRISTIANO MALGIOGLIO E LA POCA TRASGRESSIONE ALL’ARISTON

Poi Cristiano Malgioglio ha proseguito: “Io avrei voluto Giorgia all’Eurovision”, e ancora: “Qualcuno ha detto che mi avrebbero voluto più trasgressivo, ma io ho fatto da altre parti la trasgressione, Sanremo è un’altra cosa”. Di nuovo su Tony Effe: “Io avrei voluto vedere qualcosa di diverso, detto questo io amo il tuo programma Eleonora Daniele e amo tutti”. E ancora: “Lui aveva vicino una cantante Noemi che ha una voce potente e si sentiva la differenza, forse è stato questo… se l’avesse cantato da solo”.

Prima di congedarsi Cristiano Malgioglio ha spiegato: “Tony Effe lo adoro, non mi importa del suo passato e di quello che ha scritto, lui fa questo genere di musica e tocca argomenti molto delicati, uno può benissimo spegnere la radio, ti mando un abbraccio Eleonora Daniele, ti amo, i love you, un bacio”. Polemica chiusa quindi, il buon Malgioglio ha stretto la mano al trapper ex Dark Polo Gang: chissà se quest’ultima risponderà o ignorerà le dichiarazioni del grande artista.