Cristiano Malgioglio torna al Grande Fratello Vip 2020/ Dopo la lite con la Salemi…

Quella di oggi, 21 dicembre, sarà una puntata del Grande Fratello Vip 2020 sicuramente particolare. Il Natale è ormai alle porte e Alfonso Signorini ha deciso di mettere in piedi delle puntate ricche di ospiti e novità. Una di queste è il ritorno di Cristiano Malgioglio. Solo venerdì scorso, il paroliere era parte integrante del cast e nessuno si sarebbe mai aspettato che uscisse al primo televoto, invece le cose sono andate diversamente. Malgioglio è stato eliminato e ha lasciato la Casa dopo pochissime settimane di permanenza. Questa sera si prepara però a fare il suo ritorno e, secondo le prime anticipazioni, non tornerà solo per un confronto con alcuni dei suoi ex compagni d’avventura, ma anche per esibirsi di fronte al pubblico di Canale 5.

Cristiano Malgioglio, dall’eliminazione alla lite con Giulia Salemi

L’uscita di Cristiano Malgioglio dalla Casa del Grande Fratello Vip 2020 ha stupito tutti. Ha altrettanto stupito il pesante scontro avuto con Giulia Salemi una volta lasciato il reality e tornato in studio. Contro l’influencer ha infatti dichiarato: “Lei è il personaggio più inutile del programma – ha detto – è di una falsità spaventosa. Non ha nulla a che vedere con la mia vita”. E ancora: “Lei non è Kim Kardashian o Paris Hilton – ha continuato, prima di rivolgersi direttamente all’influencer – mi sono arrabbiato con lei perché mi ha nominato senza una vera motivazione”. Un accesissimo scontro che potrebbe avere un seguito nel corso della nuova diretta di questa sera.



