Cristiano Malgioglio torna all’Eurovision/ “La musica è la mia vita”

Un anno fa Cristiano Malgioglio e Gabriele Corsi hanno portato fortuna ai Maneskin che hanno trionfato agli Eurovision Song Contest con “Zitti e Buoni”, il brano con cui avevano già vinto il Festival di Sanremo. E così la Rai, che trasmetterà in diretta l’evento, ha deciso di confermare entrambi, pronti ad affiancare i conduttori prescelti, Alessandro Cattelan, Mika e Laura Pausini.

Gabriele Corsi torna all'Eurovision/ "Ora ci manca la Notte degli Oscar"

Il paroliere, che in passato ha collaborato con Fabrizio De Andrè, Iva Zanicchi e Rita Pavone, si augura ovviamente che i nostri rappresentanti, Blanco e Mahmood, in gara con “Brividi“, possano fare bene. Fare doppietta in una manifestazione come questa, si sa, è però praticamente impossibile. L’artista celebre per il suo ciuffo biondo ritiene che tra i favoriti ci siano anche gli ucraini della Kalush Orchestra e Sam Ryder del Regno Unito.

Eurovision 2022, chi vince?/ Cristiano Malgioglio "innamorato" di Sam ma Mahmood & Blanco...

Cristiano Malgioglio pronto per l’Eurovision Song Contest: la sua emozione

Essere stato confermato come commentatore dell’Eurovision rappresenta un motivo di grande orgoglio per Malgioglio, che potrà sfruttare la sua grande esperienza artistica nel giudicare i cantanti in gara. E non mancheranno certamente i momenti divertenti, come sa bene chi lo ama.

Cristiano non ha trascurato alcun dettaglio nella fase di preparazione: “Adoro il cantante inglese, Sam Ryder. Ha un falsetto meraviglioso e vorrei invitarlo a cena una sera – ha detto in un’intervista a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ -. Io avrò bisogno di luci pazzesche. E di una cipria che mi illumini il viso come una vera popstar”.

CRISTIANO MALGIOGLIO PAZZO DI SAM RYDER/ "La voce più bella dell'Eurovision"

Lui e Gabriele Corsi non escludono di poter essere alla guida del programma anche tra un anno, del resto, come dice il detto “non c’è due senza tre”. “Ormai siamo pronti anche per i Grammy” – ha concluso Malgioglio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA