Cristiano Malgioglio, torta compleanno Verissimo/ “Mai avuta una, meglio dell’Oscar”

Sorpresa per Cristiano Malgioglio, il quale, nello studio televisivo di “Verissimo”, ha ricevuto una meravigliosa torta di compleanno, con due enormi candeline che hanno contribuito a creare un’atmosfera magica. La padrona di casa, Silvia Toffanin, con una scusa durante l’intervista ha guadagnato l’uscita dallo studio e, al suo ritorno, è comparsa di fronte alle telecamere spingendo il carrello sul quale era stata posata la torta dedicata a questo giorno così importante per l’artista, cantante e paroliere. Cristiano Malgioglio, infatti, compie 77 anni proprio nella giornata di oggi, sabato 23 aprile 2022.

CRISTIANO MALGIOGLIO, TORTA DI COMPLEANNO A SORPRESA A “VERISSIMO”: “NON NE HO MAI AVUTA UNA”

Ha commosso la reazione di Cristiano Malgioglio a “Verissimo”, dinnanzi alla torta di compleanno che la redazione del programma ha fatto preparare per lui. Dopo essersi alzato in piedi e avere esternato il suo desiderio di abbracciare Silvia Toffanin (gesto d’affetto purtroppo non consentito dalle norme anti-Covid, ndr), ha preso la parola tra gli applausi del pubblico, rivelando: “Non ho mai avuto una torta il giorno del mio compleanno, questa è la prima volta in assoluto che mi succede. Per cui, posso dire che forse è anche meglio di un Oscar, non lo so… Grazie, grazie a tutti!”.

