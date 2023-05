Cristiano Malgioglio: “Un esempio per tutte le donne..”/ Il ricordo di Tina Turner

Tina Turner si spegne all’età di 83 anni: il messaggio di Cristiano Malgioglio

Reduce dal successo del ruolo coperto ad Amici 22, Cristiano Malgioglio torna ad emozionare gli utenti nel web con una dedica in ricordo di Tina Turner. Quest’ultima, star statunitense e naturalizzata svizzera, di risonanza global tra le donne che hanno venduto di più nella storia della musica, si spegne il 24 maggio 2023, gettando nello sconforto i fruitori delle sue opere nonché suoi fedeli fan di tutto il globo , e tra questi la popstar italiana, Cristiano Malgioglio.

Malgioglio, gaffe con Silvia Toffanin a Verissimo/ "Ho un regalo per te", ma lo rompe in studio

Tina Turner, regina del rock intramontabile, trascende i confini del genere musicale che più la rappresenta consacrandosi come una icona pop senza tempo, che influenza diverse generazioni di fan e artisti o aspiranti tali. Come annuncia il portavoce in un intervento a mezzo stampa «Tina Turner, la Regina del Rock’n Roll, è morta serenamente oggi all’età di 83 anni dopo una lunga malattia nella sua casa di Küsnacht vicino a Zurigo, in Svizzera. Con lei, il mondo perde una leggenda della musica e un modello». E della grande perdita per il mondo intero, segnata dalla dipartita di Tina, ne é certo anche Malgioglio, che elogia la Turner in un ultimo addio destinato alla beniamina.

Giuseppe Giofrè è fidanzato? "Nessun flirt, sono single"/ "L'amore? Ragazze, ragazzi, non ha sess*"

Cristiano Malgioglio commuove il web, dopo Amici 22

“Ci lascia una grande leggenda, #tinaturner La Regina del Rock. Unica Divina. Un esempio per tutte le donne dello spettacolo di ieri e di oggi”, scrive il giudice più controverso tra quelli uscenti dal serale del popolare format TV Amici 22 di Maria De Filippi, a corredo della caption di uno scatto postato su Instagram, che immortala Tina Turner e emoziona online.

Un tribute post che, infatti, fa incetta di interazioni social commosse degli utenti attivi sul re dei social. Indimenticabile resta il mito di Tina Turner, costellato di successi in oltre mezzo secolo nella carriera della compianta cantante classe 1939, in attività musicale dagli anni ’60 agli anni 2000, con oltre 200 milioni di dischi venduti nel mondo.

CRISTIANO MALGIOGLIO: "COL MIO FIDANZATO È FINITA"/ "Ha incontrato anche Giuseppe Giofrè e…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA