Cristiano Malgioglio “una geisha amorosa”/ “Una settimana da una carezza all’altra..”

E’ Cristiano Malgioglio che permette ai suoi fan di avere sempre un motivo per sorridere anche quando ci troviamo nel bel mezzo di un lunedì uggioso tra allerta meteo, pioggia e lavoro. Le risate non mancano quando si tratta del paroliere e opinionista che anche oggi è tornato sui social dal suo treno per far sorridere un po’ tutti mostrandosi come quella che definisce lui stesso una “geisha amorosa”. Alla persona che tiene in mano il telefono poi chiede: “Fammi un filmato come se fossi una ragazza giapponese” e detto questo tira su il foulard che ha in mano e si mette in posa. A quanto pare Malgioglio è davvero convinto che la stoffa che ha in mano richiami il Giappone in qualche modo e non ci vuole poi molto a capire che i suoi fan hanno apprezzato la performance, chiamiamola così, riempendolo di like e di commenti al grido di: “Cristiano sei un ispirazione…ce ne fossero come te…il mondo sarebbe migliore e soprattutto più colorato…porti gioia”.

CRISTIANO MALGIOGLIO IN VERSIONE “GEISHA AMOROSA”

Lo stesso Cristiano Malgioglio ha pensato bene di pubblicare il video su Instagram ringraziando tutti coloro che lo seguono e condividendo con loro l’amore che prova per il Giappone. In particolare, l’opinionista scrive: “Amo Tokio e adoro farmi filmare come una geisha amorosa. Una settimana da un posto all’altro ,da una carezza all’altra da una Nazione all’altra. La mia vita e’ questa…….adorabile , instancabile ma soprattutto quando hai degli amici ovunque e’ meravigliosa. Anche voi amici miei di Instagram siete super meravigliosi”. Nelle sue storie poi mostra un suo amico con delle treccine in testa e conferma di amare il suo look, il prossimo colpo di testa di Malgioglio sarà proprio un mix tra il suo famoso ciuffo e le treccine? Lo scopriremo al suo prossimo video social magari sempre di lunedì, per tirarci un po’ su.

Ecco il video del momento:





