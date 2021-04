Cristiano Malgioglio/ Video: “Ho fatto il vaccino Astrazeneca! Poca febbre ma…”

Cristiano Malgioglio è il protagonista della nuova puntata de I Soliti Ignoti, in onda oggi 17 aprile su Rai 1. Il paroliere e amatissimo opinionista proprio nelle ultime ore ha fatto un importante annuncio sul suo profilo Instagram, svelando di essersi vaccinato. “Questo video è stato registrato quattro giorni fa, lo posto adesso per assicurarvi che non ho avuto nessun effetto collaterale, – ha esordito Cristiano nella didascalia che accompagna il momento in cui si è vaccinato, seguito dalla precisazione di aver avuto – solo una piccola linea di febbre e un poco di stanchezza.” Un gesto col quale Malgioglio ha voluto lanciare un chiaro messaggio: “assicurate i vostri parenti di non avere nessuna paura qualora venissero chiamati per vaccinarsi e di non rinunciare a questo bene prezioso, perché dobbiamo ricominciare a vivere e riprendere il nostro lavoro come una volta.”

Cristiano Malgioglio ha tenuto a precisare di essersi vaccinato con Astrazeneca e di stare bene. Annuncia, anzi, di essere pronto a tornare in Tv con tanti nuovi impegni. D’altronde, dopo la presenza a I Soliti Ignoti di questa sera, ricorda che “non vedo l’ora di commentare su #raiuno il 22 di maggio quel grandioso EURO VISION SONG CONTEST con il bravo Gabriele Corsi”. Un appuntamento sicuramente imperdibile!

