Cristiano Malgioglio Vs Francesca De André/ La lite continua a Live non è la d’Urso

Sarà una serata davvero infuocata per Francesca De André. A Live non è la d’Urso, pronto a confrontarsi con lei ancora una volta, non c’è soltanto il suo ex fidanzato Giorgio Tambellini ma anche Cristiano Malgioglio. Nel corso del Grande Fratello 16, i due hanno avuto modo di discutere, e anche furiosamente, molte volte. Cristiano si è più volte opposto ai comportamenti di Francesca, ritenendoli troppo aggressivi e qualcosa di cui non andrebbe felice suo nonno, Fabrizio De André. Parole che hanno colpito fortemente Francesca, scatenando la sua ira. “Sciacquati la bocca prima di parlare di mio nonno e della mia famiglia. Vuoi farti pubblicità dicendo che mio nonno era tuo amico?” è sbottata alcune settimane fa, in diretta al Grande Fratello 16, la De André. Primo scontro che ha aperto una lunga serie di botta e risposta tra i due.

CRISTIANO MALGIOGLIO: NUOVA LITE CON FRANCESCA DE ANDRÈ?

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello 16, Cristiano Malgioglio ha voluto esporre un’altra sua convinzione: quella secondo la quale l’eliminazione di Gennaro Lillio è da additare a lei. “E’ colpa di Francesca De Andrè. – ha dichiarato in studio Malgioglio, per poi motivare – Gli ha fatto perdere il Grande Fratello. Gennaro deve dimostrare di avere il carattere, se non fosse per lei avrebbe vinto”. Un altro colpo basso per Francesca che non è però rimasta in silenzio. Stasera assisteremo ad un altro capitolo di questa rivalità nata tra l’opinionista di Barbara d’Urso e la figlia di Cristiano De André: chi avrà la meglio questa volta?

