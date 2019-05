Cristiano Malgioglio vs Francesca De Andrè/ Scuse? erano rivolte al pubblico (GF 16)

Cristiano Malgioglio si conferma il re del Grande Fratello 16. Il paroliere durante l’ultima puntata del reality show, condotto con grande successo di ascolti da Barbara D’Urso su Canale 5, ha avuto una lite furiosa con Francesca De Andrè con cui aveva avuto già in precedenza degli scontri. “Tuo nonno si starà rivoltando nella tomba” aveva detto l’opinionista durante il triangolo amoroso tra la De Andrè, il fidanzato Giorgio Tambellini e Gennaro Lillio. L’affermazione non è affatto piaciuta alla concorrente che durante tutta la settimana ha criticato il cantante. Durante la diretta, Malgioglio ha rincarato la dose dicendo: “se io faccio questo lavoro lo devo a tuo nonno. È stato il primo a pagarmi il biglietto del treno. Mi ha portato a Milano. Anche Dori Ghezzi ti avrà detto dell’amicizia che avevo con tuo nonno. Sono stato io a far conoscere tuo nonno a Dori Ghezzi. Penso che il tuo comportamento non sarebbe piaciuto a tuo nonno”.

Francesca De Andrè contro Cristiano Malgioglio

Le parole di Malgioglio hanno fatto letteralmente infuriare Francesca De Andrè che in diretta l’ha accusato di cercare solo pubblicità: “ti stai preoccupando di una boiata, ti stai preoccupando che la gente sappia se è tuo amico o meno”. Non solo, la nipote di Fabrizio De Andrè, riferendosi alle parole della precedente settimana, ha detto: “mi ha ferito perché mio nonno è stato per me una guida spirituale. È morto che ero una bambina. A 15 anni sono andata a cercarlo e mi ha dato forza tramite le sue parole. Tu Cristiano puoi conoscerlo fino a un certo punto, ce l’ho io il suo sangue. Porta rispetto, non parlare dei morti che non possono replicare”. Malgioglio a quel punto ha esclamato: “tu sei una pazza totale. Per questo gli uomini ti lasciano. Ma tu non sei normale”. La De Andrè non molla replicando: “Sarai normale tu, basta guardarti”.

Cristiano Malgioglio e le scuse sui social

A poche ore dalla litigata in diretta televisiva, Cristiano Malgioglio è tornato sulla questione per chiedere scusa al suo pubblico e ai suoi fan su Instagram. “Le mie scuse sono rivolte a voi” scrive Malgioglio in merito alla furiosa litigata con Francesca De Andrè. Il cantautore si è reso conto di essere sceso a dei livelli talmente bassi da dover chiedere scusa a tutti: “non avrei mai voluto uno scontro così acceso, che tristezza essere sceso a quei livelli”. Sul finale però Malgioglio scrive una frase destinata a far discutere: “La signorina ha bisogno d’aiuto e non del GF, adesso capisco tante cose”.



