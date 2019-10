Cristiano Malgioglio Vs Francesco Baccini/ “Achille Lauro? Ti culli nel passato!”

Cristiano Malgioglio difende Achille Lauro? Sembra proprio così almeno da quello che si evince nel suo ultimo post pubblicato su Instagram. Il parolieri e opinionista entra così di fatto all’interno della diatriba che ha visto Francesco Baccini prendere posto contro Achille Lauro non in quanto cantante ma in quanto “cantautore” ospite al Premio Luigi Tenco. Nei giorni scorsi la stessa famiglia del cantautore scomparso ha detto no a quello che è ormai “diventato un circo mediatico” che poco ha a che fare con il vero scopo e l’essenza del premio che dovrebbe lanciare quei cantautori che, altrimenti, non troverebbero molto spazio nell’universo musicale in cui viviamo. In particolare, proprio Francesco Baccini nei giorni scorsi è partito all’attacco di Achille Lauro definendola addirittura “un pagliaccio vestito da artista” e proprio su questa frase Cristiano Malgioglio ha avuto qualcosa da ridire.

CRISTIANO MALGIOGLIO VS FRANCESCO BACCINI?

In particolare, sul suo profilo Instagram, Cristiano Malgioglio ha pubblicato una foto di Achille Lauro dicendosi contrario alla frase usata dal “bravo cantautore Francesco Baccini” definendola scorretta: “I tempi sono cambiati caro Francesco…la musica e” cambiata i testi delle canzoni sono cambiati il nostro mondo e’ cambiato. Io non mi cullo nel passato mi piace guardare avanti e ascoltare questi nuovi emergenti …E allora dove sta il problema?” Malgioglio poi continua spiegando che Lauro è originale così come molti giovani della sua età e del suo mondo dicendosi contento della sua presenza al Premio “così i suoi fans soprattutto i giovani conoscono il valore del bravo Tenco”. Avrà ragione oppure no? Cliccate qui per vedere la foto postata da Malgioglio su Instagram con il suo attacco a Baccini.

