Cristiano Malgioglio Vs Gaetana/ Scontro al vertice per il cuore di Barbara d’Urso!

“Il mio cuore è vostro, dei miei figli e poi vostro…” ma forse non è proprio così e la delusione per i fan di Barbara d’Urso potrebbe essere dietro l’angolo. A giocarsi “l’organo” principale della conduttrice sono Cristiano Malgioglio e Gaetana. Da un lato l’amico di sempre, e braccio destro nei suoi ultimi successi in musica e in tv, e dall’altra la famosa pecorella che ha trovato in un uovo di Pasqua e dalla quale non si è più separata. Per loro è arrivato il momento dello scontro finale per aggiudicarsi il cuore della regina del pomeriggio di Canale 5, ma chi la spunterà alla fine? Le due fazioni sono molto agguerrite ma Cristiano Malgioglio sembra ormai mosso dal fuoco della gelosia, Gaetana avrà la peggio proprio per questo? Proprio in un video pubblicato da Barbara d’Urso abbiamo avuto modo di assistere allo scontro finale tra i due proprio con Malgioglio pronto a portare via la sua rivale.

SCONTRO AL VERTICE TRA CRISTIANO MALGIOGLIO E GAETANA, CHI LA SPUNTERA’?

L’opinionista ha messo le mani sulla povera pecorella mentre Barbara d’Urso lo pregava di lasciarla in pace. I due si sono messi a girare intorno ad una poltrona nella stanza d’albergo dove la conduttrice sta passando le sue vacanze siciliane e alla fine tutto è caduto a terra. La stessa conduttrice ha scritto: “È troppo geloso di Gaetana!! Mi stava sfasciando la camera…”. Come è andata a finire? Da quello che possiamo capire sembra proprio che Cristiano Malgioglio alla fine abbia mollato la presa e che Gaetana sia in salvo nelle mani della d’Urso. Il primo round è terminato così, come andrà il prossimo?

Ecco il video del momento postato sul profilo Instagram di Barbara d’Urso:





© RIPRODUZIONE RISERVATA