Cristiano Malgioglio vs Pretelli “Rincoglionit* ti ha preso in giro!”/ Il duro attacco a Elisabetta Gregoraci

Pierpaolo Pretelli è stato convocato nella stanza di Cristiano Malgioglio nella casa del Grande Fratello Vip. Il paroliere vuole conoscere meglio il ragazzo, a partire dalla sua sbandata per Elisabetta Gregoraci. Pierpaolo spiega di averla voluta conoscere non appena saputo ci sarebbe stata anche lei nel reality: gli interessava non solo perché è una bella donna, ma anche perché seguendola sui social gli sembrava anche una bella persona. L’ex velino rivela di avere una preferenza per le donne più grandi di lui. “Tu sapevi della sua storia con Briatore. Come mai ti sei innamorato? Non sapevi nemmeno se aveva una relazione fuori con un altro”, chiede Malgioglio. Il ragazzo risponde di essersi lanciato avendo letto che era single. Cristiano Malgioglio, che resterà fino a Capodanno, non ha perso una puntata del Grande Fratello Vip prima di entrare nella casa: “Quando ti ho visto da casa, mi dicevo ‘Ma guarda come è rinc****onito quello’. Tu sei molto sensibile, sei l’uomo delle lacrime. Quando ti ho visto nella sauna che piangevi come un vitellino, mi hai fatto molta tenerezza e ho pensato ‘Ma come è scemo questo’…”, dice senza troppi peli sulla lingua.

Cristiano Malgioglio, commenta il flirt tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci

Pierpaolo Pretelli è certo di non essere stato ingannato da Elisabetta Gregoraci: “All’inizio la corteggiavo continuamente, lei non ha subito posto i paletti. Lo faceva solo in puntata”, ma deve ammettere che Ely non è sempre stata chiara. Ma Malgioglio si è fatto un’idea molto precisa sulla ex di Flavio Briatore: “Tu non pensi che lei giocava con te? Magari l’ha fatto perché eri diverso dagli altri ragazzi. […] Lei ti faceva capire che le piacevi molto. Allora quello che mi sento di dire io a questo punto è che lei ha giocato con i tuoi sentimenti”. A pochi giorni dall’uscita dalla casa di Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo confessa di non essere innamorato anche se la showgirl “non mi è ancora indifferente”, e si augura di rivederla una volta conclusa l’avventura del GF Vip come amici. Malgioglio, che si è affezionato al ragazzo, lo incalza: “Dopo l’uscita di Elisabetta ti ho visto rinato. Sei bello, simpatico, sai imitare, sei giusto”. Malgy, prima di salutare il suo pupillo, ribadisce il suo giudizio sulla Gregoraci: “Penso che ti abbia preso in giro”. Clicca qui per vedere il video Pierpaolo Pretelli e Cristiano Malgioglio



