Cristiano Pogany, chi è il marito di Pamela Villoresi e i figli Eva, Tommaso, Isabel/ Dolore per la sua morte

Cristiano Pogany, Eva, Tommaso e Isabel sono il marito e i figli di Pamela Villoresi. Un grande amore suggellato anche dalla nascita di due splendidi figli Eva e Tommaso, mentre Isabel è stata adottata. Intervistata dal settimanale Oggi, l’attrice ha parlato della figlia Isabel e della nipote Nina: “se io muoio, Nina non riceve eredità. Se Valeria( compagna della figlia) impazzisse, la bambina potrebbe sparire dalla nostra vita. Se succede qualcosa alla bambina e Valeria non c’è mia figlia va al Pronto Soccorso e resta fuori”. L’attrice dopo la morte del marito si rifugia tantissime volte nell’Argentario, un luogo che collega all’amato marito: “la colpa” è di mio marito Cristiano. Come molti romani è sempre stato attratto da quella specie di isola che è l’Argentario, che frequentava fin da piccolo. Io invece, appartenevo a quella parte di Toscana che non “scendeva” fino in Maremma, al massimo arrivava a Castiglione della Pescaia”.

Un grande amore quello nato tra i due con l’attrice che ha ricordato il primo incontro con il compagno: “conobbi Cristiano giovanissima, a Istanbul, e decidemmo all’impronta di sposarci, di avere un figlio e di avere una casa nostra a contatto con la natura. Io pensavo più alla campagna, lui insistette: l’Argentario! Mi ricordo che nel nostro giro di perlustrazione del promontorio incontrammo un vecchietto a bordo di un’Ape Piaggio che ci chiese cosa cercavamo. Era sordo come una campana; inteso finalmente che cercavamo una casa, ci accompagnò a vederne una che sapeva in vendita. Insomma… non era quella, ma una accanto che diventò la nostra”.

Chi era Cristiano Pogany, il marito di Pamela Villoresi

Ma chi era Cristiano Pogany, il marito dell’attrice Pamela Villoresi? Tantissimi i film e le serie tv a cui ha lavorato: tra cui ‘La frontiera’, di Franco Giraldi, ‘Palla di neve’, di Maurizio Nichetti, ‘Caino e Caino’ e ‘Zitti e mosca’, di Alessandro Benvenuti, ‘Gente per bene’ e ‘La riffa’, di Francesco Laudadio. Nel 1989 Pogany riceve la nomination al Premio ‘Arriflex’ per la miniserie inglese ‘Noble House’.

L’uomo è stato sposato con l’attrice Pamela Villoresi, dalla quale ha tre figli ed è morto all’età di 51 anni dopo una lunga malattia. Non solo, Pogany ha lavorato anche come direttore della fotografia in tantissimi film e in moltissime serie tv, produzioni sia italiane che inglesi e statunitensi.

