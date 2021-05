CRISTIANO RONALDO, ADDIO ALLA JUVENTUS SU INSTAGRAM?/ “Vinto tutto anche in Italia”

Parole che sanno di addio? L’ambiente Juventus nella serata di lunedì è entrato in allerta per un post di Cristiano Ronaldo sul suo profilo ufficiale Instagram. Già domenica sera CR7 si era fatto sentire, limitandosi però ai complimenti per il raggiungimento dell’obiettivo Champions League da parte della squadra bianconera, anche se l’asso portoghese non aveva disputato l’ultima partita in casa del Bologna. Ben più lungo è stato però il post pubblicato lunedì sera, in cui Ronaldo ha spiegato di ritenere raggiunti tutti gli obiettivi della sua esperienza italiana, avendo aggiunto in questa stagione Coppa Italia e titolo della classifica cannonieri, che gli erano sfuggiti nelle due stagioni precedenti in bianconero. “Con questi successi ho raggiunto un traguardo che mi ero prefissato sin dal primo giorno in cui sono arrivato in Italia: vincere il Campionato, la Coppa e la Supercoppa, ma anche essere Miglior Giocatore e Capocannoniere in questo grande Paese calcistico pieno di giocatori straordinari, club giganti e una cultura calcistica molto particolare. Ho già detto che non inseguo i record, i record mi inseguono. Niente è paragonabile alla sensazione di sapere di aver lasciato il segno nei Paesi in cui ho giocato e di aver dato gioia ai tifosi dei club che rappresentavo. Questo è ciò per cui lavoro, questo è ciò che mi commuove ed è ciò che continuerò sempre a inseguire fino all’ultimo giorno. Grazie a tutti coloro che hanno preso parte a questo viaggio! Stiamo insieme!“.

RONALDO, ADDIO ALL’ITALIA? MA LA ROMA…

Dunque l’estratto del post pubblicato da Ronaldo sembra inequivocabile: un riassunto dei successi ottenuti non solo in Italia ma in tutta Europa: “Campione in Inghilterra, Spagna e Italia; Vincitore della Coppa in Inghilterra, Spagna e Italia; Vincitore della Supercoppa in Inghilterra, Spagna e Italia; Miglior giocatore in Inghilterra, Spagna e Italia; Miglior realizzatore in Inghilterra, Spagna e Italia; oltre 100 gol per un club in Inghilterra, Spagna e Italia,” ha ricordato il fenomeno portoghese ora in procinto di affrontare i campionati Europei, nei quali era stato peraltro campione con il suo Portogallo nel 2016. Il giornalista Luca Momblano ha sottolineato su Twitter di aver ricevuto conferme, da parte di persone vicine all’entourage di Ronaldo, che il portoghese sarebbe al passo d’addio dopo queste dichiarazioni. Pronto a lasciare l’Italia, nonostante nel pomeriggio l’emittente radiofonica capitolina Radio Radio, per bocca del giornalista Franco Melli, aveva sganciato la bomba: la Roma starebbe facendo un tentativo per portare Ronaldo alla corte di Mourinho: “Dopo che questa persona aveva indovinato Mourinho, mi ha detto che ci sono delle trattative per spostare Cristiano Ronaldo alla Roma. Partirebbe tutto da Raiola. Magari CR7 andrebbe per Mourinho, forse lo ispira un’avventura che ha qualche possibilità di riuscita rispetto a rimanere nella Juve dove ci sono controindicazioni”. Ma il post del portoghese sembra contraddire questa ricostruzione.

