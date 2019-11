Cristiano Ronaldo addio alla Juventus?/ “Via a fine stagione, pronti Pogba e Mbappè”

Sono decisamente clamorose le indiscrezioni che giungo dalla Spagna in merito al futuro dell’asso della Juventus, Cristiano Ronaldo. In base a quanto raccolto dal programma radiofonico iberico El Chiringuito, l’asso della nazionale lusitana svestirà la casacca bianconera al termine della stagione, in corso se la Vecchia Signora non dovesse vincere la tanto desiderata Champions League. “Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare la Juventus al termine della stagione – ha detto senza troppi giri di parole Eduardo Inda, direttore di OKDiario – se non dovesse riuscire a vincere la Champions League”. Parole che potrebbero sembrare campate in aria, se non fosse che a proferirle sia stato uno dei primi ad anticipare il “colpo del secolo”, lo sbarco di CR7 a Torino nell’estate del 2018, quando tutti gli altri erano invece scettici.

CRISTIANO RONALDO VIA DALLA JUVENTUS? PRONTI POGBA E MBAPPE’

Ma non finisce qui, perchè sempre secondo quanto raccolto da El Chiringuito, i campioni d’Italia in carica avrebbero già pronti i due prossimi gioielli su cui puntare, nel caso in cui alla fine Ronaldo facesse le valigie: “Il club bianconero – ha proseguito Inda – oltretutto vorrebbe portare a Torino Paul Pogba e Kylian Mbappé e, per ragioni finanziarie, dovrebbe appunto vendere CR7”. Non è la prima volta che qualcuno racconta di un possibile addio di Cristiano Ronaldo alla Mole, alla luce anche di qualche dissapore recente con il tecnico Maurizio Sarri, ma tutto sembrerebbe realmente legato alla Champions League. Difficile infatti pensare che una superstar del livello del portoghese possa rimanere in un club che non ritiene alla sua altezza, anche perché lo stesso avrebbe già sul piatto numerose offerte prestigiose, fra cui quella di un ritorno al Manchester United. Si prospetta quindi un’estate decisamente caliente dalle parti di Torino: non ci resta che iniziare il conto alla rovescia.

