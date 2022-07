Cristiano Ronaldo, addio Manchester United?/ Lo Sporting Lisbona sogna il colpo

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, meglio noto come Cristiano Ronaldo. Un nome che non ha bisogno di presentazioni all’interno dell’epopea calcistica. Cristiano Ronaldo nel corso della sua carriera ha dimostrato di essere uno dei giocatori più forti e determinanti della storia del calcio internazionale. Carriera iniziata con lo Sporting Lisbona per poi passare in Inghilterra sotto la corte di Sir Alex Ferguson, al Manchester United. Con i Reds Evil parte da esterno sinistro per poi avvicinarsi sempre di più verso la porta. Nel 2004, nel frattempo, va vicino alla vittoria dell’Europeo in Portogallo, vinto a sorpresa dalla meteora Grecia con il gol di testa di Charisteas che ha spento l’entusiasmo del popolo di casa. Ciononostante risulta negli 11 migliori del torneo.

Con il Manchester United si affaccia nel mondo del grande calcio con la vittoria della Champions nel 2008 contro i connazionali inglesi del Chelsea sotto una pioggia incessante. Passato al Real Madrid nel 2009, cambia posizione rispetto al Manchester United ed i gol realizzati con le ‘Merengues‘ sono impressionanti: 444 gol e 127 assist in 434 partite. Numeri da capogiro per il portoghese che dopo 9 stagioni sotto la corte di Florentino Perez, passa alla Juventus. In Italia Cristiano Ronaldo conferma i suoi numeri con 101 gol in 134 gare ufficiali con la Juventus prima di lasciare per sempre i colori bianconeri. La scelta di lasciare la vecchia signora si sposa con la voglia di tornare in Inghilterra: al Manchester United. L’unica stagione, al momento, del portoghese dal ritorno recita il seguente score: 38 partite 24 gol e 3 assist.

Cristiano Ronaldo è addio al Manchester United?

Cristiano Ronaldo sempre al centro di tutti i migliori quotidiani sportivi per le decisioni del suo futuro, sempre più lontano dal Manchester United. Notizie importanti arrivano in tal senso da “The Atheltic“, quotidiano inglese che apre alla possibilità di rientro in patria, allo Sporting Lisbona, dell’asso portoghese. Secondo come riporta il quotidiano inglese “The Atheltic” ci sono i primi contatti tra Mendes e il club, con l‘affare che risulta difficile vista l’opposizione del Manchester United, tuttavia, la volontà dell’ex Juventus potrebbe essere decisiva per uno dei colpi più incredibili del mercato estivo 2022/2023.

Nell’ultima stagione lo Sporting Lisbona è arrivata seconda in campionato, riuscendo comunque a centrare la Champions League; aspetto da non sottovalutare per il giocatore nato a Funchal il 5 ottobre del 1985. I portoghesi sognano il colpo Cristiano Ronaldo per la prossima stagione regolamentare 2022-2023. Le strade di Cristiano Ronaldo e del Manchester United possono separarsi ed a confermarlo è anche il ‘Sun‘, secondo il quale Mandes, procuratore del lusitano, avrebbe anche informato il club di aver ricevuto un’offerta, chiedendo alla società inglese di fissare il prezzo del cartellino del giocatore.











