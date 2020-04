Cristiano Ronaldo al Real Madrid?/ Calciomercato, Jose Fonte: “Porta sempre aperta”

In attesa di tornare a Vinovo, Cristiano Ronaldo continua a prepararsi per la stagione che riprenderà (se si potrà): ma pure il bomber della Juventus continua ad essere protagonista sulle colonne del calciomercato delle cronache, nonostante il lusitano classe 1985 abbia un contratto ben solido con la Vecchia Signora, fino al 2022. Eppure rimangono sempre forti le sirene che vorrebbero Cristiano Ronaldo fare ritorno al Real Madrid, club che l’attaccante ha lasciato proprio del luglio del 2018 per la cifra di 100 milioni. E a rilanciare tali indiscrezioni di calciomercato è stato oggi Jose Fuente, difensore del Lille e compagno di nazionale dello stesso Ronaldo, che in esclusiva a Talk Sport ha affermato: “So che ama Madrid, questo è certo. È normale che sia così, parliamo di uno dei club più grandi al mondo, se non il più grande. Ha ancora molti, molti amici lì e ha sempre lasciato la porta aperta. Quindi non sarei sorpreso se tornasse al Real”.

RONALDO AL REAL MADRID? I CONTI DELLA JUVENTUS

Ovviamente si tratta solo di un’ipotesi di calciomercato il possibile ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid: ma pure è sempre buona cosa cominciare a fare qualche conticino in tasca alla Juventus. Come abbiamo ricordato prima il bomber lusitano è sbarcato sotto al Mole per la modica cifra di 100 milioni di euro: come ci ricorda calciomercato.com al 30 giugno però Cr7 peserà ancora sulla casse bianconere per 60 milioni. Cifra che certo non sarà sufficiente per convincere i bianconeri a fare a meno del proprio gioiello. In tempi di crisi, come sono i presenti, dunque i Blancos dovranno valutare con calma questo tipo di investimento, così oneroso: senza tenere conto anche dell’ingaggio, altissimo per una star che ha comunque già compiuto 35 anni. In ogni caso però per la Juventus la cessione di Cristiano Ronaldo non è in programma: staremo a vedere.



© RIPRODUZIONE RISERVATA