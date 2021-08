Cristiano Ronaldo al Real Madrid?/ Calciomercato news, Ancelotti: “Guardiamo avanti”

CALCIOMERCATO NEWS, CRISTIANO RONALDO AL REAL MADRID

La Juventus è alle prese con più di un tormentone in questa sessione di calciomercato estivo ed in queste ultime ore i suoi dirigenti devono anche fare i conti con le voci riguardanti un eventuale ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid su suggerimento di Carlo Ancelotti. Tuttavia, attraverso il suo account ufficiale su Twitter, lo stesso ex allenatore del Milan ha voluto fare sapere esplicitamente che “Cristiano è una leggenda del Real Madrid e ha tutto il mio affetto e rispetto. Non ho mai pensato di ingaggiarlo. Guardiamo avanti. #HalaMadrid”. Una dichiarazione molto chiara per il tecnico di Reggiolo che non starebbe pensando ad aggiudicarsi Ronaldo nell’immediato approfittando magari del contratto in scadenza fra meno di un anno, ovvero nel giugno del 2022. La sensazione è che il portoghese possa e voglia onorare il suo rapporto con la Juventus fino all’ultimo per poi magari decidere di accasarsi altrove, con il Paris Saint-Germain molto attento a questa situazione.

CALCIOMERCATO NEWS, ANCELOTTI SMENTISCE I RUMORS

Le chances di rivedere Cristiano Ronaldo al Real Madrid potrebbero presto scemare definitivamente grazie alle dichiarazioni di mister Carlo Ancelotti. I parigini potrebbero invece tentare di aggiudicarsi Ronaldo a parametro zero al termine della stagione 2021/2022 sognando di avere nella propria rosa sia Lionel Messi che il fuoriclasse lusitano, specialmente nel caso in cui dovessero perdere Kylian Mbappe. L’attaccante francese non è soddisfatto dello stipendio percepito a Parigi rispetto a quanto guadagnano Neymar ed ora pure Messi e potrebbe anche decidere di accettare proprio la corte del Real Madrid e provare a trovare gloria in Spagna.

