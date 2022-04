Cristiano Ronaldo, come è morto il figlio/ Georgina ha perso nel parto uno dei gemelli

Come è morto il figlio di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez: “è il dolore più grande!”

Come è morto il figlio di Cristiano Ronaldo? Dopo aver fatto parlare di sè per il nervosismo eccessivo, una tragica notizia colpisce uno dei più forti calciatori del mondo, e svela, forse, ciò che si celava dietro alle ultime notizie che sono sembrate a tutti così lontane dal Cristiano Ronaldo che conosciamo.

Georgina Rodriguez, moglie Cristiano Ronaldo/ Morto il figlio "rispettate il dolore!"

E ora purtroppo la tragica notizia diffusa dello stesso campione portoghese sui social ci cala in un dramma che nessuna ricchezza o gloria sportiva può mitigare. Emozioni contrastanti per Cristiano Ronaldo che mentre assaporava la gioia della nascita di uno dei due gemelli che la compagna Giorgina Rodriguez portava in grembo è stato colpito dal dolore per la morte dell’altro. Uno dei gemelli di Cristiano Ronaldo è morto infatti durante il parto.

Ronaldo shock: strappa telefono a tifoso 14enne autistico e lo rompe/ Cos'è successo

Il campione e la sua compagna, sempre attenti a comunicare direttamente con i propri follower hanno scritto un post insieme, conciso e amaro, chiedendo il rispetto della privacy, ma non risparmiando la notizia più dolorosa, quella della morte di uno dei due gemelli. “E’ il dolore più grande che un genitore possa provare. Solo la nascita della nostra bambina ci dà la forza di vivere questo momento con un po’ di speranza e felicità”, hanno dichiarato Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, prima di chiedere rispetto per la loro privacy in un momento molto difficile.

L’annuncio di Ronaldo e Georgina della morte del figlio su Instagram

Non sono mancati poi i ringraziamenti, con una grande forza d’animo da parte di Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, per “i dottori e le infermiere per le cure prestate e il supporto”. Il dolore è tantissimo, ma la coppia è parsa andare incontro a questa tragedia con grande dignità e raccogliendosi nell’unità della loro bella famiglia. “Siamo tutti devastati per questa tragedia e chiediamo gentilmente privacy in questo momento tanto difficile”, hanno proseguito per poi concludere rivolgendosi direttamente al piccolo gemello che è morto: “Nostro piccolo bambino sei il nostro angelo, noi ti ameremo sempre”.

Diretta/ Portogallo Macedonia del Nord (risultato finale 2-0) lusitani ai Mondiali

Un post semplice, privo di qualsiasi immagine, scritto in inglese regolare e portoghese, firmato da entrambi, postato da Cristiano Ronaldo e da Georgina Rodriguez. In pochissimo diventato virale e in meno di due ore ha commosso oltre 5 milioni di persone.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristiano Ronaldo (@cristiano)













© RIPRODUZIONE RISERVATA