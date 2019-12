Cristiano Ronaldo e Diletta Leotta/ Video: “Juventus? Ha il calciatore migliore”

Il 2019 non si chiude nel migliore dei modi per Cristiano Ronaldo, che avrebbe voluto vincere la Supercoppa Italiana con la Juventus, ma ora per il fuoriclasse portoghese è tempo di godersi le vacanze, almeno fino a quando non riprenderanno gli allenamenti. CR7 ha scelto il mare per superare la delusione per la sconfitta contro la Lazio, ma comunque resta positivo, visto che l’obiettivo principale resta la Champions League, come confermato nel corso dell’intervista con Diletta Leotta a Dazn. «La Champions è il miglior torneo del mondo per club, è completamente diverso dalla Serie A, anche nel pensiero». Cristiano Ronaldo non ha dubbi neppure su chi sia il miglior giocatore del campionato italiano: «Sono io per adesso, visto che sono stato premiato, il prossimo anno vedremo. Qui in Serie A ci sono davvero tanti giocatori di grande valore». Molti peraltro vestono la sua stessa maglia. Infatti ritiene che i difensori più difficili da affrontare sono quelli della Juventus.

CRISTIANO RONALDO E DILETTA LEOTTA, DA CHIELLINI A BUFFON…

Nonostante le difficoltà in fase difensiva della Juventus, Cristiano Ronaldo ritiene che i centrali bianconeri siano i più difficili da sfidare. «Onestamente sono quelli con cui mi alleno: Bonucci, Chiellini e de Ligt. Prima era stato Chiellini, perché ci ho giocato contro qualche volta in Champions ed era una sfida personale», ha dichiarato ai microfoni di Diletta Leotta nell’intervista per Dazn. Il gol in rovesciata con la maglia del Real Madrid nel match di Champions League contro la Juventus resta comunque il più bello della sua carriera. «Una rete unica in uno stadio unico, contro una grande squadra. Tutte le volte che ho incontrato Buffon in questi anni mi è sempre sembrata una bella persona, allegra e positiva». Una sensazione avuta anche dopo quel gol: «Anche in quell’occasione si è dimostrato tale, facendomi i complimenti». Dopo quella partita comunque è scoppiato l’amore tra Cristiano Ronaldo e la Juventus.

CRISTIANO RONALDO, TRA JUVENTUS E FUTURO…

«Mi piace tutto della Juventus: c’è una bella cultura, è il miglior club in Italia e ha una storia straordinaria». Cristiano Ronaldo spazza così voci di presunti malumori. Il fuoriclasse portoghese si dice felice in bianconero. «Mi ricordo la presentazione allo Stadium: è stato davvero un bel momento. Ero con lì con la mia famiglia, i miei amici, ma anche il presidente». Ovviamente ha le idee chiare sugli obiettivi da raggiungere: «Voglio vincere molti trofei». Legato alla Juventus con un contratto che ha scadenza nel 2022, Cristiano Ronaldo non pensa al ritiro: «Sono contento e motivato, voglio giocare ancora per molti anni. In questo momento, non mi interessa diventare allenatore». Ma non esclude che in futuro possa intraprendere quella carriera. «Magari un domani mi annoierò e me ne verrà voglia, mai dire mai». A tal proposito sa già che tipo di allenatore sarebbe: «Un motivatore: l’allenatore deve trasmettere le sue passioni e i suoi talenti alla squadra».

Il gol più bello della mia carriera, parola di Cristiano Ronaldo

