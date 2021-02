Cristiano Ronaldo e Georgina a Courmayeur/ Le foto inequivocabili della Rodriguez

Giungono nuove conferme circa il recente weekend innevato di Cristiano Ronaldo e della sua bella Georgina Rodriguez, in quel di Courmayeur, nota località alpina della Valle d’Aosta, sul confine con la Francia. Oggi l’asso della Juventus spegne 36 candeline, e per l’occasione la sua compagna ha postato sulla propria seguitissima pagina Instagram, ben 21 milioni di follower, alcuni scatti della vacanza incriminata.

Nel dettaglio si vedono tre diverse fotografie tutte decisamente “innevate”, anche se il luogo taggato è Torino, la città dove risiede Cr7 e famiglia. I due, stando agli ultimi rumors pubblicati da TgCom24.it, sarebbero stati in Valle d’Aosta per il compleanno della Rodriguez, trasgredendo quindi le misure dell’ultimo Dpcm, che vietano il travalicamento dei confini regionali, in questo caso dal Piemonte alla Valle d’Aosta, a meno di comprovate esigenze come il lavoro o problemi di salute.

CRISTIANO RONALDO E GEORGINA A COURMAYEU: IN CORSO ACCERTAMENTI

La polemica era montata negli scorsi giorni e stando a TgCom24 non è da escludere che la stessa Georgina Rodriguez abbia fatto apposta a postare quegli scatti di cui sopra. Tra l’altro, sempre in base alla redazione di TgCom la fidanzata di Cristiano Ronaldo avrebbe pubblicato quattro diverse foto fra cui anche una in cui “si vede chiaramente la scritta della località sul Monte Bianco”, anche se tale scatto non si trova: probabile che qualcuno gliel’abbia fatto notare e sia stato rimossa? Nel filmato in cui si vedono i due fidanzati in motoslitta, invece, si vede chiaramente la scritta sul parabrezza del mezzo “Rifugio La Maison Vieille”, noto rifugio sito proprio in Courmayeur. Insomma, gli indizi sono tanti ed inequivocabili, ma sembra che i due non abbiano fatto nulla per nasconderlo. In molti sui social si stanno quindi chiedendo come abbia fatto Cr7 a passare il confine regionale, e stando a quanto scrive Oggi sul proprio sito web “sono in corso accertamenti per infliggere una possibile sanzione a Cristiano Ronaldo a causa della sua gita fuori a Courmayeur della settimana scorsa”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA