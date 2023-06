Cristiano Ronaldo e Georgina in crisi?/ “Un contratto prematrimoniale li tiene legati a vita”: i dettagli

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sono davvero in crisi? Le ultime indiscrezioni parlano chiaro

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sono in crisi? Da lungo tempo ormai questa indiscrezione torna ciclicamente, annunciando una possibile imminente rottura tra il celebre calciatore e sua moglie. Un gossip che, tuttavia, finora non si è mai concretizzato e che, stando all’ultima notizia arrivata direttamente dal Portogallo, non si concretizzerà mai.

Secondo quanto si legge sulla rivista TV GUIA, Cristiano e Georgina sarebbero legati non solo dall’amore reciproco e da quello per i propri figli, ma anche un complesso contratto prematrimoniale firmato a seguito della prima gravidanza della Rodriguez. Questo servirebbe a tutelare Georgina, con l’esito di legare effettivamente per sempre i due coniugi.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, il contratto prematrimoniale che li tiene ‘legati a vita’

Secondo le indiscrezioni lanciate dalla rivista portoghese, a Georgina è stata intestata la casa di famiglia a La Finca, che sarebbe dunque soltanto sua in caso di rottura con Cristiano Ronaldo. Ma non è tutto: la modella e imprenditrice percepirebbe anche un vitalizio da 100.000 euro al mese, qualunque cosa accadesse.

Il contratto terrebbe dunque legati a vita i due coniugi, per il bene dei figli, anche dopo un’eventuale separazione; ma dal Portogallo arrivano anche ulteriori dettagli su questa vicenda. Secondo i media, nel 2017, dopo la nascita da madre surrogata dei gemelli Eva e Mateo, Georgina avrebbe immediatamente registrato i loro documenti anagrafici, portando con sé un documento firmato dallo stesso Cristiano Ronaldo che le concedeva pieni poteri per registrare i figli. Tutti questi dettagli, che ricordiamo essere comunque delle indiscrezioni e non notizie certe, allontanerebbero l’ipotesi di una rottura tra i due, almeno presa alla leggera.

