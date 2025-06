Cristiano Ronaldo, secondo un ex collega di Georgina Rodriguez - fidanzata del calciatore - avrebbe mentito sul primo incontro.

Ogni fuoriclasse ha i suoi segreti, ma forse qualcuno non si aspettava che superassero anche il rettangolo di gioco. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, una delle coppie più altisonanti nel contesto mediatico, è finita al centro dell’attenzione per un presunto scoop riguardante la loro relazione. Nessun riferimento a crisi, rotture in vista o accordi di separazione – curiosità emersa lo scorso anno – ma piuttosto qualcosa che affonda le radici a diversi anni fa, precisamente ai tempi del loro primo incontro.

Georgina Rodriguez – compagna di Cristiano Ronaldo dal 2016 – ha personalmente prodotto un documentario dalle sfumature autobiografiche, ‘I am Georgina’, che racconta tra le altre cose anche il primo incontro con la leggenda del calcio mondiale. Lei, commessa di Gucci, avrebbe incrociato per la prima volta il suo sguardo proprio presso il punto vendita in questione e – come racconta Chi Magazine – dopo diversi tentativi del più volte Pallone D’Oro sarebbe poi arrivato il primo appuntamento. Non la pensa così, però, un ex collega di Georgina Rodriguez; il portale rivela la testimonianza di Pablo Boone che nel programma TardeAR avrebbe appunto smentito il racconto sul primo incontro tra la modella e Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, il primo incontro diventa un ‘caso’: “Hanno costruito una storia per…”

“Lui ha cercato di far credere di averla vista da Gucci, ma non è così”, perentorio il parere di Pablo Boone – ex collega di Georgina Rodriguez, compagna del calciatore – nel smentire il racconto a proposito del primo incontro tra i due. Come riporta Chi Magazine, il ragazzo in questione avrebbe infatti parlato di: “Bugie”, riportando poi quella che a suo dire sarebbe la reale dinamica del colpo di fulmine tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez.

“Si sono conosciuti in una discoteca, l’Opium, e lo sanno tutti”, questa la versione dell’ex collega di Georgina Rodriguez a proposito del primo incontro con Cristiano Ronaldo quando la modella lavorava come ragazza immagine. La presunta verità si arricchisce poi con un ulteriore dettaglio: “Le hanno poi offerto di lavorare da Gucci per costruire una storia più pulita e adatta al personaggio”.

