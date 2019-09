Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez/ “La amo, ci sposeremo”. E piange per il padre

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sposeranno. L’attaccante della Juventus non ha dubbi: ci sono i fiori d’arancio nel loro futuro. Andrà dunque all’altare con la compagna e madre di Alana Martina, la più piccola dei suoi quattro figli. Il fuoriclasse bianconero ha aperto il suo cuore a “Good Morning Britain”, raccontando il forte sentimento che lo unisce alla modella. «Lei mi ha aiutato molto. E io la amo, ovviamente. Un giorno ci sposeremo, questo è certo», ha dichiarato il calciatore portoghese. La stessa Georgina non molto tempo fa, parlando della storia d’amore con CR7, si era espressa sul sentimento che li unisce, anche se non mancano le difficoltà nel stare insieme ad un campione. Le sue parole trovano conferma in quelle del fidanzato, che al presentatore Piers Morgan ha detto: «La nostra relazione è perfetta. Lei per me è anche un’amica. Parliamo molto. Io con lei apro il mio cuore e lei fa lo stesso con me».

CRISTIANO RONALDO, DA GEORGINA RODRIGUEZ AL PADRE

Il matrimonio tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez ci sarà, questo è sicuro, ma bisogna definire i dettagli. Comunque le nozze fanno felice anche la madre di lui, Maria Dolores Aveiro. «È anche il sogno di mia madre. Quindi un giorno accadrà, perché no». E visto che c’è pure la benedizione della suocera, non resta che aspettare il lieto evento. In Gran Bretagna però Cristiano Ronaldo ha parlato anche del padre, svelando il suo lato umano. Parlando del padre morto nel 2005 per problemi di alcol è scoppiato a piangere. «Sono diventato il migliore, ho vinto tanti premi, ma mio padre non ha potuto assistere a queste mie vittorie». Nell’intervista, che va in onda oggi sul canale britannico ITV, Cristiano Ronaldo ha spiegato: «Mi ha visto la mia famiglia, mia mamma, i miei fratelli e mio figlio più grande. Ma mio padre non ha mai visto nulla…».





© RIPRODUZIONE RISERVATA