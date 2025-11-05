Cristiano Ronaldo e Georgina preparano il matrimonio: "Possibili nozze dopo i Mondiali 2026"

Nozze in arrivo tra Cristiano Ronaldo e Georgina? Il fuoriclasse portoghese potrebbe presto sposare la sua storica fidanzata, con la quale da anni ha ormai messo su famiglia. Non resta che fare l’ultimo passo per la coppia, sempre più vicina al lieto evento come confermato anche dallo stesso calciatore, attualmente in Arabia ma che la prossima estate giocherà i Mondiali con il suo Portogallo.

Destiny Udogie aggredito e minacciato con una pistola/ Il colpevole è un agente sportivo britannico

E proprio la voglia di giocare la massima competizione calcistica ha spinto Ronaldo a rivedere i piani, il calciatore infatti potrebbe convolare a nozze con Georgina dopo la manifestazione calcistica più importante. Intervistato da Piers Morgan, Cristiano Ronaldo ha parlato così dei piani per il futuro, rompendo il silenzio a riguardo: “Non lo so ancora. Abbiamo in programma di farlo dopo i Mondiali, con il trofeo. Ma a lei non piacciono le feste affollate. Tiene molto alla sua privacy, quindi rispetterò la sua decisione” le parole del calciatore ex Juventus e Real Madrid. Vedremo nei prossimi mesi se ci sarà occasione di arrivare a un’ufficialità o comunque a notizie più chiare a riguardo.

Fiorentina, Roberto Goretti nuovo direttore sportivo/ Porterà avanti il progetto di Pradè (5 novembre 2025)

Cristiano Ronaldo e Georgina, da quanto stanno insieme?

I due formano una coppia ufficiale a partire dal 2016, quando le prime paparazzate finirono per mettere sotto l’obiettivo il calciatore e la sua nuova compagna di vita. “Lei è l’amore della mia vita. La perdita del figlio nato morto nel 2022 (gemello della figlia Bella), ci ha unito.

Probabilmente in quel periodo abbiamo consolidato di più il nostro rapporto; è stato un momento difficile, ma ho imparato tante cose. Ho visto la vita in un’altra prospettiva; mia figlia, che ora ha tre anni, rende felice la casa. Tutto accade per una ragione. Siamo una famiglia benedetta. Ne sono orgoglioso” ha confessato Cristiano Ronaldo riguardo a Georgina e alla storia d’amore che molto presto potrebbe prendere una piaga ancora più speciale.

Daniele De Rossi nuovo allenatore del Genoa/ Esordio già nella sfida contro la Fiorentina (5 novembre 2025)