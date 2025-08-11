Cristiano Ronaldo e Georgina si sposano: il calciatore ha fatto la proposta di nozze alla compagna che mostra sui social l'anello preziosissimo

Cristiano Ronaldo e Georgina diventeranno marito e moglie. Dopo 9 anni d’amore, il calciatore ha deciso di fare il grande passo, facendo la proposta di matrimonio alla sua dolce metà. Per un evento così importante non poteva mancare un anello di fidanzamento all’altezza, che Georgina ha mostrato con uno scatto attraverso il quale ha annunciato di aver risposto ‘sì’ a Cristiano. Il gioiello è infatti preziosissimo, con un enorme diamante sormontato al centro.

“Sì, lo voglio. In questa e in tutte le mie vite”, è la risposta che Georgina ha dato alla proposta di matrimonio di Cristiano Ronaldo, la stessa che affianca il post pubblicato sui social. Un evento, le loro nozze, di cui si vocifera ormai da tempo, ma sul quale i due avevano finora sempre temporeggiato, fino ad oggi.

Cristiano Ronaldo e Georgina si sposano: i primi dettagli sulle nozze della coppia

Entrambi, di recente, si sono infatti espressi sulla possibilità di convolare a nozze. Georgina, durante un’intervista per il reality I Am Georgina, in onda su Netflix, aveva ironizzato sull’argomento, parlando di frequenti battute anche da parte degli amici sull’atteso ‘sì’. Lo stesso Cristiano Ronaldo si era poi sbilanciato sulla questione, dicendo che il matrimonio sarebbe arrivato quando avrebbero sentito entrambi “quel click” che avrebbe annunciato il tempo giusto per le nozze: “Potrebbe essere tra un anno, tra sei mesi o tra un mese. Sono sicuro al 1000% che accadrà”, sono state le parole del calciatore. A quanto pare Ronaldo ha finalmente sentito quel ‘click’ che lo ha portato a decidere di chiedere ufficialmente la mano alla dona che ama ormai da 9 anni. Ora non resta che attendere la data ufficiale e tutte le notizie sul lieto evento.

