Cristiano Ronaldo fidanzato Georgina Rodriguez/ Questa sera sarà a Sanremo?

Cristiano Ronaldo, fidanzato di Georgina Rodriguez, meravigliosa modella e influencer argentina che questa sera salirà sul palco del 70° Festival di Sanremo al fianco del conduttore e direttore artistico Amadeus, sarà in platea al teatro “Ariston” per applaudire la sua dolce metà? Un interrogativo che nelle ultime ore avrebbe addirittura individuato alcune conferme: nonostante la “sua” Juventus sia impegnata nella serata di sabato 8 febbraio allo stadio “Marcantonio Bentegodi” di Verona contro l’Hellas, CR7 potrebbe trascorrere la notte odierna nella città dei fiori e delle palme. Stando a quanto riferito da “Dagospia”, il cinque volte Pallone d’Oro avrebbe prenotato un intero ristorante in Riviera per sé e la compagna Georgina Rodriguez. Chiaramente, è già scattata la caccia al locale giusto: molti indizi conducono al “Miramare”, ma la scelta potrebbe essere ricaduta anche sul “Gilda”, sul “Flipper” o sul “Pignese”. La telefonata sarebbe già arrivata da parte dell’entourage del portoghese, con annessa richiesta di riservatezza, per chiari motivi di ordine pubblico. La domanda è lecita: Cristiano Ronaldo, che peraltro ha festeggiato 35 anni proprio ieri, oscurerà la stella di Georgina pur senza salire sul palco?

CRISTIANO RONALDO FIDANZATO GEORGINA RODRIGUEZ: UN PERIODO DA INCORNICIARE PER IL BOMBER

È trentacinquenne da poche ore, Cristiano Ronaldo, fidanzato di Georgina Rodriguez, ma la sua carriera sportiva non risente minimamente del tempo che passa, anzi: giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, l’ex Real Madrid sembra diventare ancora più forte e la sensazione diviene decisamente più concreta quando viene rapportata ai numeri collezionati dall’attaccante nel recente periodo con indosso la casacca della Juventus. In bianconero, infatti, CR7 ha messo a referto cinquanta gol (di cui 40 in Serie A) in 70 apparizioni e, come se non bastasse, va a segno consecutivamente da nove gare di campionato, statistica che l’ha portato ad agganciare il primatista zebrato di questa speciale graduatoria, David Trezeguet, e a portarsi a due sole gare con annessa marcatura dai suoi leader indiscussi: Gabriel Omar Batistuta (ritirato) e Fabio Quagliarella (ancora in attività). Un ulteriore record che Cristiano Ronaldo, innamorato delle sfide, ha indubbiamente già messo nel mirino; prima, però, dovrà fornire l’assist più bello della sua carriera a un compagno di squadra speciale, la sua Georgina, che questa sera debutterà a Sanremo e avrà sicuramente bisogno di sentire accanto a sé l’amore della sua vita.

