Cristiano Ronaldo, foto con gemellina sopravvissuta/ “Amore per sempre”: web commosso

Cristiano Ronaldo pubblica sui social una foto con la figlia appena nata dopo la morte del fratellino e fa commuovere il web. Il fuoriclasse portoghese, molto riservato riguardo la sua vita privata, ha fatto una piccola eccezione pubblicando una tenera foto della figlia più piccola, nata da neppure due settimane, in circostanze però tragiche, perché il fratello non è invece sopravvissuto al parto. Un grande dolore per l’ex attaccante della Juventus, ora al Manchester United, così come per la compagna Georgina Rodriguez.

Poche parole stavolta quelle di Cristiano Ronaldo, che ha scritto sui social: «Amore per sempre» accanto all’emoticon delle mani giunte in preghiera e di un cuore. In poco tempo la foto del fuoriclasse portoghese ha accumulato milioni di like, oltre che moltissimi commenti, non solo di vip e amici, ma soprattutto di persone comuni che hanno voluto esprimergli vicinanza visto che il dolore per la morte del piccolino è immenso, tanto quanto l’amore che Cr7 prova per i suoi figli.

LA FOTO DI CRISTIANO RONALDO COMMUOVE IL WEB

Tra i tanti commenti al post di Cristiano Ronaldo con la figlia c’è quello di Pelè: «Che Dio vi benedica». Ma ci sono anche quelli del suo museo a Funchal e dei compagni di squadra, non solo del Manchester United, ma anche dei club in cui ha giocato in passato, come Karim Benzema, Hugo Almeida e Marcus Rashford. Appena tornato in campo dopo la tragedia, Cristiano Ronaldo era subito andato in gol. In quell’occasione, però, non ha mostrato la sua proverbiale esultanza, ma ha rivolto lo sguardo al cielo con un dito per ricordare il figlio, la cui vita si è spenta ancor prima di vedere la luce.

Questo dolore però non sta impedendo a Cristiano Ronaldo e alla fidanzata Georgina Rodriguez di riempire di amore, come sono soliti fare, i loro cinque figli. Cristiano Jr, che ha 11 anni ed è nato da una donna la cui identità non è mai stata rivelata, i gemelli Mateo ed Eva, nati da madre surrogata nel 2017, Alana Martina, nata pochi mesi dopo e avuta da Georgina Rodriguez. Ora c’è la nuova arrivata, il cui nome non è stato però reso ancora di dominio pubblico.

