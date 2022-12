Cristiano Ronaldo, Georgina vs CT Portogallo/ “CR7 tradito dal suo amico”

GEORGINA DIFENDE CRISTIANO RONALDO

Non poteva mancare, all’indomani dell’eliminazione del Portogallo dai Mondiali 2022 per mano del Marocco, lo sfogo social di chi torna a casa. Protagoniste in questo caso Georgina Rodriguez ed Elma Aveiro, rispettivamente fidanzata e sorella di Cristiano Ronaldo. Il fenomeno portoghese, recentemente svincolatosi dal Manchester United dopo la famosa intervista in cui ha sparato a zero sul club, anche nel quarto di finale in Qatar è partito dalla panchina: se contro la Svizzera era andato tutto bene, con il suo sostituto Gonçalo Ramos autore di una tripletta e il Portogallo vincente con un roboante 6-1, il Marocco ha blindato ancora una volta la porta e i lusitani si sono fermati sulla traversa di Bruno Fernandes, venendo eliminati dal gol di En Nesyri.

DIRETTA/ Inghilterra Francia (risultato finale 1-2): Kane, rigore alle stelle!

Ronaldo, entrato al 51’ minuto, non ha inciso: è la fine di un’era, verosimilmente per CR7 questi sono gli ultimi Mondiali giocati visto che nel 2026 avrà 41 anni. Ebbene, Georgina non si è trattenuta: con una storia Instagram ha accusato Fernando Santos (“il tuo amico e allenatore”) di aver deciso male. Per il CT del Portogallo si parla di un uomo che ha sempre avuto ammirazione e rispetto, ma che nell’ultima partita “mettendoti in campo ha visto come è cambiato tutto, ma ormai era tardi”. Georgina sostiene che Fernando Santos abbia sottovalutato il miglior giocatore del mondo che era l’arma più potente. “Oggi non abbiamo perso, abbiamo imparato” e questo messaggio suona quasi come una minaccia.

RISULTATI MONDIALI QATAR 2022/ Diretta gol: il Marocco scrive la storia! Live score

IL MESSAGGIO DELLA SORELLA DI RONALDO

Se vogliamo ancora più dura, per quanto criptica, Elma Aveiro. La sorella di Cristiano Ronaldo esordisce dicendo che “hanno ucciso l’uomo, hanno ucciso una nazionale, hanno ucciso una nazione”. Chiarissimo ovviamente il riferimento alla decisione di lasciare in panchina CR7 per tutto il primo tempo del match contro il Marocco, mandandolo in campo troppo tardi. Elma Aveiro prosegue affermando come i telecronisti, che definisce furbi e falliti – sono ovviamente quelli portoghesi – dovranno essere preoccupati per quello che sarà il loro lavoro.

Anche qui, una sensazione di un tono fortemente minaccioso si fa largo tra i vari sentimenti per come sono andati gli ultimi Mondiali del fratello. “Noi siamo con te, fratello, fino alla morte” è la conclusione del messaggio della sorella, che però parla anche dell’attesa di una fantomatica lista dei colpevoli. Il Portogallo è stato eliminato ai quarti dai Mondiali 2022: visto anche il nome dell’avversario avrebbe certamente potuto raggiungere la semifinale, ma non avremo mai la controprova di come con Cristiano Ronaldo la nazionale lusitana avrebbe centrato un risultato più importante. Secondo Georgina Rodriguez e Elma Aveiro invece era tutto scritto…

Diretta/ Marocco Portogallo (risultato finale 1-0): l'Africa in semifinale: è storia

© RIPRODUZIONE RISERVATA