Cristiano Ronaldo, guai con la giustizia iraniana/ Ecco perché rischia cento frustate (oggi, 13 ottobre 2023)

CRISTIANO RONALDO, CENTO FRUSTATE PER UN BACIO AD UNA DISABILE

Cristiano Ronaldo rischia di passare guai dovesse ritornare in Iran. Il motivo è surreale, ma la giustizia iraniana parla chiaro. L’asso portoghese, ora in forza all’Al Nassr, si è recato con la squadra a Teheran per disputare il match di Champions League asiatica contro il Persepolis. Ronaldo ha poi incontrato un’artista di nome Fatemeh, donna disabile con l’85% del corpo completamente paralizzato che ha dipinto con i piedi due quadri raffiguranti Ronaldo. In segno di affetto per salutarla l’ex Real Madrid avrebbe abbracciato e successivamente dato un bacio sul capo della donna, una pratica tanto comune in Europa quanto completamente distaccata da quella che è la legge in Iran.

Infatti per il codice penale iraniano il gesto di Cristiano Ronaldo è paragonabile all’adulterio in quanto persona non sposata. La pena che normalmente viene inflitta in questi casi viene rappresentata da cento frustate, comportamento anch’esso ben lontano dai canoni a cui è abituato Ronaldo avendo vissuto prevalentemente in Europa. La fortuna, se così vogliamo chiamarla, è che parliamo di uno degli uomini più famosi al mondo altrimenti già nel recente passato CR7 ha rischiato grosso. Innanzitutto il governo di Riyad ha concesso una deroga speciale a Cristiano e Georgina dato che non essendo sposati non potrebbe vivere sotto lo stesso tetto. Qualche tempo dopo Ronaldo ha esultato facendosi il segno della croce, altra pratica che in Arabia è vietata in quanto non si può esprimere pubblicamente la propria fede cristiana.

