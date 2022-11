Cristiano Ronaldo lascia il Manchester United/ Effetto immediato: è svincolato

Cristiano Ronaldo lascia il Manchester United: i rumors erano nell’aria da tempo, ma adesso è arrivata anche l’ufficialità. A comunicarlo è stata la società inglese con una nota. L’attaccante, che attualmente si trova in Qatar per disputare il Mondiale 2022 con il Portogallo, è svincolato e potrà accasarsi in qualsiasi momento in un’altra squadra come free agent.

“Cristiano Ronaldo ha rescisso il contratto con il Manchester United: l’accordo consensuale è con effetto immediato. Il club lo ringrazia per il suo immenso contributo nelle due parentesi all’Old Trafford, in cui ha segnato 145 gol in 346 presenze, e augura a lui e alla sua famiglia ogni bene per il futuro. Tutti i membri del Manchester United rimangono concentrati nell’obiettivo di continuare il percorso della squadra sotto la guida di Erik ten Hag e di lavorare insieme per ottenere successi sul campo”, questo il comunicato del club. Le ultime parole in particolare evidenziano come il rapporto mai idilliaco con l’allenatore olandese abbia influito nella rottura con CR7.

Cristiano Ronaldo lascia il Manchester United: il saluto dell’attaccante

Anche Cristiano Ronaldo ha confermato che lascia il Manchester United con sei mesi di anticipo rispetto alla fine del contratto. “A seguito delle conversazioni con il Manchester United, abbiamo concordato di comune accordo di risolvere il nostro contratto in anticipo. Amo il Manchester United e amo i tifosi, questo non cambierà mai. Tuttavia, mi sembra il momento giusto per cercare una nuova sfida. Auguro alla squadra ogni successo per il resto della stagione e per il futuro”, ha scritto l’attaccante portoghese.

Adesso CR7 è concentrato sul Mondiale 2022 in Qatar, ma nel frattempo il suo entourage lavorerà per trovargli una nuova squadra. I club che vorranno aggiudicarsi il campione a parametro zero saranno tanti, ma non è dato sapere al momento quale avrà la meglio sulla concorrenza. L'obiettivo del calciatore è senza dubbio quello di essere ancora decisivo, da protagonista, ad alti livelli, nonostante l'età.











