Cristiano Ronaldo lascia la Juventus?/ Rombola: “Tornerà al Real Madrid!” (esclusiva)

Pubblicità

Cristiano Ronaldo potrebbe lasciare la Juventus: è questa l’indiscrezione di calciomercato che circola in questo giorni che atterrisce i tifosi bianconeri, certo ben restii a lasciar andare il bomber portoghese, approdato a Torino nel 2018. A 35 anni compiuti certo Cr7 è sempre argomento caldo del mercato oltre che profilo nel mirino di tutti i big club d’Europa: Psg e Real Madrid, solo per citarne alcuni certo farebbero carte false per strappare Cristiano Ronaldo alla Juventus nella prossima stagione. E’ dunque una situazione ancora tutta da definire quel del possibile addio di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Per saperne qualcosa di più abbiamo sentito l’operatore di mercato Antonio Rombola: eccolo in questa intervista esclusiva a ilsussidiario.net.

Cristiano Ronaldo lontano dalla Juventus la prossima stagione? Credo che questa cosa possa veramente avvenire e che la pandemia abbia accelerato la sua partenza. Cristiano Ronaldo dovrebbe lasciare la Juventus la prossima stagione.

Un bilancio dei suoi due anni in bianconero… A livello tecnico e economico finora la Juventus non ha ottenuto quello che voleva: la vittoria in Champions League. Vedremo questa stagione cosa succederà. L’ha pagato tanto e finora non ha ottenuto quello che voleva. Un conto è vincere lo scudetto, un conto la Champions.C’è anche chi come Marotta se n’è andato perchè non era favorevole al suo acquisto…

Pubblicità

Dove potrebbe finire, al Paris Saint Germain? No, non penso proprio che sia il Paris Saint Germain il club dove potrebbe finire il fuoriclasse portoghese.

Ci sono altri top club europei dove potrebbe andare? CR7 dovrebbe finire al Real Madrid, dovrebbe tornare in Spagna alle merengues, dovrebbe tornare a Madrid.

Non è possibile che possa chiudere la carriera in Portogallo, magari allo Sporting Lisbona… Non penso, mi sembra troppo presto che possa avvenire una cosa di questo genere. Non vedo Cristiano Ronaldo allo Sporting Lisbona la prossima stagione.

Pubblicità

Crede che possa fare la differenza ancora per tanti anni? Ormai ha trentacinque anni, l’età passa per tutti, bisognerà vedere anche che motivazioni avrà nei prossimi anni. Ronaldo non fa più la differenza, magari è il più forte tra i giocatori che hanno i suoi anni. E’ sempre in ogni caso un giocatore di grande valore tecnico.

(Franco Vittadini)



© RIPRODUZIONE RISERVATA