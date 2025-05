Cristiano Ronaldo lascia, l’annuncio del portoghese

Dopo due anni e mezzo Cristiano Ronaldo lascia l’Al Nassr e forse l’Arabia Saudita senza alcun trofeo ma con numeri personali straordinari che lo hanno portato ad essere il calciatore con più gol in carriera della storia e lo sportivo più ricco del mondo degli ultimi anni. In due stagioni e mezzo ha realizzato 93 gol in tutte le competizioni, la Saudi Pro League, l’AFC Champions League, la Saudi Super Cup e la King’s Cup ma soprattutto ha contribuito all’espansione del calcio saudita degli ultimi anni portando gli occhi di tutto il mondo sul campionato e facendosi seguire da tanti colleghi.

A confermare l’addio è lo stesso calciatore portoghese che sul suo profilo Instagram ha messo un post nella cui descrizione parla della fine di questo capitolo della sua storia che però è ancora tutta da scrivere, allontanando così le ipotesi di un suo addio dal calcio giocato, il post poi termina con un ringraziamento a tutti i membri del club, gli allenatori che sono passati e i compagni che ha avuto. La notizia è stata data immediatamente dopo la fine del campionato arabo, vinto dal Al Ittihad squadra del suo amico Benzema, e la sconfitta per 3-2 della sua squadra contro l’Al Fateh.

Cristiano Ronaldo lascia, le possibilità nel suo futuro

Cristiano Ronaldo lascia l’Al Nassr ma il suo futuro è ancora incerto, sono diverse infatti le ipotesi che sono state fatte su quello che sarà il prossimo passo della carriera del portoghese che però sicuramente sarà ancora sul campo da calcio, una delle possibilità di cui si è parlato molto è la sua permanenza in Arabia Saudita con il passaggio ai rivali del Al Hilal, squadra che ha contattato anche Simone Inzaghi. C’è poi invece la possibilità di vederlo volare dall’altra parte del mondo, negli Stati Uniti dove potrebbe far crescere ulteriormente il suo brand, e quello della MLS, e ricreare la sfida con Lionel Messi.

Il futuro di Cristiano Ronaldo ha però anche altre possibilità, due delle quali gli permetterebbero di giocare il Mondiale per Club che avrà inizio a fine giugno, sembra infatti che il portoghese abbia ricevuto un’offerta da parte del Botafogo, squadra brasiliana vincitrice dell’ultima Copa Libertadores, e del Wydad Casablanca, squadra marocchina inserita nel girone della Juventus nella nuova competizione FIFA. Infine c’è la possibilità più romantica che vorrebbe un suo ritorno in portogallo allo Sporting Lisbona, club che lo ha lanciato, ma che è la più difficile visto l’ingaggio monstre che percepisce.