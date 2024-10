SIPARIETTO FRA SZCZESNY E RONALDO SULLA JUVENTUS

Si sono riabbracciati Wojciech Szczesny e Cristiano Ronaldo, compagni di squadra alla Juventus dal 2018 al 2021, prima del match di Nations League giocatosi sabato fra il Portogallo di CR7 e la Polonia dell’estremo difensore. Szczesny ha infatti fatto visita ai suoi ex compagni di nazionale, imbattendosi anche dell’attuale attaccante dell’Al Nassr nel tunnel del PGE Narodowy di Varsavia. Fra gli affettuosi abbracci, qualche chiacchierata e le foto con i figli del polacco però, CR7 si è lasciato andare ad un’infelice affermazione. “Gioco per il Barcellona ora”, ha affermato Szczesny all’amico, che ha scherzosamente risposto: “Ti sei dovuto ritirare per andare in un grande club”.

Pogba tornerà a marzo 2025: Tas ha ridotto squalifica per doping/ Ma Juventus ha già deciso sul futuro

La conversazione ripresa da telecamere indiscrete e rilanciata sui social del Mundo Deportivo, seppur scherzosa, di certo non potrà fare felice la Juventus e i suoi tifosi. Con la sua battuta l’ex 7 della Juve ha infatti lasciato intendere che i blaugrana sarebbero il primo grande club della carriera di Tek, snobbando implicitamente proprio la Juventus. Provocazioni a cui il portoghese non è nuovo, soprattutto dopo le vicende contrattuali che lo hanno coinvolto insieme al club bianconero. La Vecchia Signora era infatti stata condannata a pagare 9.8 milioni di euro al campione di Madeira, parte dei 19,5 milioni di stipendi arretrati non percepiti durante il periodo Covid. Decisione a cui la Juventus ha fatto ricorso e di cui attende ancora l’esito.

Video Barcellona Young Boys (5-0)/ Gol e highlights: bis di Lewandowski! (Champions League 1 ottobre 2024)

LA VICENDA DI SZCZESNY: PERCHÉ È STATO SCARICATO DALLA JUVENTUS IN ESTATE?

La battuta di Cristiano si riferisce alla recente vicenda che ha coinvolto Wojciech Szczesny. Il portiere polacco è stato infatti quest’estate scaricato dalla Juventus. “A Torino mi hanno detto che ero troppo caro perché stanno attraversando problemi finanziari e per rispetto della Juve abbiamo trovato una soluzione”, ha dichiarato ai microfoni di Sport. Rimasto svincolato, Szczesny ha poi annunciato il proprio ritiro all’età di 34 anni. Tuttavia il recente grave infortunio subito da Marc-Andrè ter Stegen, una rottura completa del tendine rotuleo del ginocchio destro durante la partita fra Villarreal e Barcellona, ha costretto i blaugrana a cercare sul mercato, e l’ex Juventus a ritornare sui propri passi.

Diretta/ Barcellona Young Boys (risultato finale 5-0): autogol di Camara! (1 ottobre 2024)

Tek ha così firmato il 2 ottobre un contratto con il club catalano, ed è ora pronto a debuttare in maglia blaugrana. Il Barcellona è il quinto club della carriera del polacco, dopo gli esordi all’Arsenal, i prestiti a Brentford e Roma, e la lunga parentesi di sette anni alla Juventus, conditi da tre Scudetti, tre Coppe Italia e due Supercoppe Italiane.