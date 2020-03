Cristiano Ronaldo riabbraccia la mamma/ Foto, Cr7: “Grato che sia a casa!”

In questi giorni così drammatici per l’espandersi dell’emergenza coronavirus, in casa Cr7 la preoccupazione è stata tutta per mamma Dolores, che a inizio marzo è stata colpita da un ictus. Come sappiamo, appresa la drammatica notizia, Cristiano Rolando è volato a Madeira per assistere la mamma e da qui il bomber della Juventus non si è ancora spostato, visto anche lo stop ai collegamenti tra Portogallo e Italia, imposto per limitare la pandemia da Covid19. Nonostante il contesto ben difficile però in questi giorni vi è di che sorridere per Cr7: la mamma Dolores Alveiro infatti pare stare molto meglio. Anzi la signora, che solo pochi giorni fa è stata dimessa dall’Ospedale Dr.Nélio Mendoça di Funchal, attraverso anche alcune foto sul proprio profilo Instagram ci ha informati direttamente di stare bene e di essere dunque in compagnia dal figlio e di tutta la famiglia, per affrontare il duro percorso di riabilitazione fisica stabilita dai dottori: esercizi e l’affetto della famiglia come migliori medicine dopo il gravissimo ictus subito.

CR7 RIABBRACCIA MAMMA DOLORES: “GRATO CHE SIA QUI”

Ecco che allora proprio oggi, la stessa mamma Dolores, sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto che la vede intenta in alcuni allenamenti riabilitativi, in compagnia di tutta al sua famiglia, compreso Cristiano Ronaldo: “Vi scrivo solo per augurarvi un buon fine settimana e per dirvi che sono qui a casa, non ho scuse per non recuperare. Motivazione, ispirazione e tanta volontà non mi mancano!”. Immediata ovviamente la risposta sui social di Cr7 che non solo ha riportato la bella foto della mamma Dolores, ma ha pure ha comunicato tutta la sua gioia del riavere indietro a casa sua madre: “Sono grato di avere mia madre a casa, si sta riprendendo dopo che è stata dimessa dall’ospedale”. Non solo: Cr7 ha approfittato di questo momento felice per lanciare un invito a tutti i suoi fan e tifosi, scrivendo:”Prendetevi cura dei vostri familiari e dei vostri cari”: poi l’hashtag #stayhomesavelives, in ovvio riferimento all’emergenza coronavirus, che sta costringendo tutti noi all’isolamento domestico.

FOTO CRISTIANO RONALDO CON LA MAMMA





