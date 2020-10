Cristiano Ronaldo “Tampone una stron…”/ Cr7 furioso, Juventus-Barcellona sul divano

Cristiano Ronaldo non ha preso bene, per dire un eufemismo, il fatto di dover saltare il big match di questa sera fra Juventus e Barcellona. CR7 vive per queste partite, come è giusto che sia, e avrebbe voluto incontrare di nuovo Lionel Messi dopo i numerosi duelli senza esclusione di colpi nella Liga. E invece no, Cristiano Ronaldo dovrà “godersi” lo spettacolo dal divano di casa causa coronavirus. L’asso della Vecchia Signora non si è infatti ancora negativizzato, e anche l’ultimo tampone è risultato positivo, di conseguenza dovrà continuare come da protocollo l’isolamento fiduciario. L’ex Real Madrid ha esternato tutto il suo disappunto attraverso la propria pagina Instagram, dove ha pubblicato una foto di se stesso seduto su un divano (con tanto di orologio dal valore inestimabile), con la didascalia “Mi sento bene e in salute”. Poco dopo ha aggiunto: “PCR? St*onzate”, dove per PCR si intende “Proteina C reattiva”, il test anti-coronavirus.

CRISTIANO RONALDO, LA QUERELLE CON SPADAFORA

L’uscita di Cristiano Ronaldo non è stata delle più felici, anche perchè un campione della sua portata dovrebbe dare il buon esempio. Vero anche che il tampone ha creato non pochi grattacapi a gente comune così come ad artisti e a personaggi famosi. Spesso e volentieri, infatti, non ci si riusciva a negativizzare nonostante passassero diversi giorni, e proprio per ovviare a questo problema l’ultimo protocollo firmato dal Comitato Tecnico Scientifico fissa ad un massimo di 21 giorni la quarantena (in casi di non negativizzazione), ovviamente senza sintomi nell’ultimo periodo. Fatto sta che il commento pungente di Cristiano Ronaldo sul tampone ha ottenuto una pioggia di like, confermando la tesi del campione lusitano che aveva espresso tutte le sue perplessità subito dopo il primo tampone positivo. Le sorelle parlarono invece di covid come della “più grande frode mai vista”. Il giocatore era finito anche nel mirino del ministro Spadafora, che lo aveva attaccato per l’uscita dalla “bolla”, che però era stata assolutamente autorizzata.



