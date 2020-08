Cristiano Ronaldo torna a Lisbona/ Ipotesi incontro con PSG, ma la Juventus…

Cristiano Ronaldo lontano dalla Juventus… causa vacanze. Il fuoriclasse portoghese è tornato in patria con la sua famiglia. A rivelare le immagini esclusive del suo approdo a Lisbona è SportMediaset, che lo ha ritratto insieme alla compagna Georgina Rodriguez e al primogenito in uno degli hotel di Lisbona più lussuosi. CR7 sognava di tornare in Portogallo per disputare la finale di Champions League con la Juventus, invece deve seguirla da spettatore, vista la deludente eliminazione dei bianconeri, e accontentarsi, si fa ovviamente per dire, di una vacanza rilassante lontano da riflettori e social. Presto tra l’altro dovrà tornare a Torino per unirsi al resto del gruppo bianconero per preparare la prossima stagione di campionato agli “ordini” del nuovo allenatore, Andrea Pirlo. Ora però può concedersi relax e affari a “casa”, in famiglia, prima di rituffarsi nel mondo bianconero per la nuova stagione.

JUVENTUS, CRISTIANO RONALDO A LISBONA… PER IL PSG?

Il ritorno in Portogallo di Cristiano Ronaldo ha però alimentato anche dei rumors di calciomercato. La sua presenza a Lisbona ha infatti scatenato voci riguardo il suo futuro e un eventuale addio alla Juventus. Non si esclude, infatti, un incontro nella capitale portoghese tra il fuoriclasse ex Real Madrid e alcuni dirigenti del Paris St Germain, uno dei club interessati all’attaccante in caso di addio al club bianconero. Per ora sul fronte francese tutto tace, anche perché c’è da preparare la finale di Champions League di domenica contro il Bayern Monaco. Ma pare che la Juventus non lo consideri incedibile, anzi potrebbe discutere di una cessione in caso di proposta di 50-60 milioni di euro. E così si liberebbe dell’ingaggio da 31 milioni di euro netti l’anno, valido fino al 2022. Il sogno dell’emiro Nasser Al-Khelaifi è di costruire un tridente da sogno con Mbappé e Neymar, intanto il 24 agosto è atteso a Torino.



