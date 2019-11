Cristiano Ronaldo tradisce Georgina Rodriguez?/ Spunta una statuaria modella

Tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez il rapporto non sarebbe più idilliaco come una volta. Secondo quanto riferisce il settimanale Oggi, tra il campione portoghese della Juventus e la compagna sarebbe in atto una crisi sentimentale scatenata dal debole del calciatore per una stuatuaria modella dall’identità sconosciuta. Stando alla rivista diretta da Umberto Brindani, Cristiano Ronaldo si sarebbe invaghito “di una statuaria modella” e che “l’abbia invitata a trascorrere una serata in sua compagnia”. L’incontro tra i due sarebbe avvenuto in una casa di Milano e Ronaldo sarebbe rimasto colpito a tal punto dalla bellezza di questa ragazza da aver anche provato a regalarle un “prezioso orologio”. Tra i due, tuttavia, non sarebbe accaduto nulla perchè la modella avrebbe rifiutato la corte del campione portoghese essendo già felicemente fidanzata.

CRISTIANO RONALDO E GEORGINA RODRIGUEZ: NESSUNA REPLICA AL GOSSIP

Al gossip che lo ha travolto, Cristiano Ronaldo risponde con ottime prestazioni in campo. Il calciatore continua a dimostrare di essere un grande professionista separando la propria vita privata da quella professionale. Sia Ronaldo che Georgina Rodriguez non hanno ancora replicato preferendo il silenzio. Sui social, tuttavia, la coppia continua a mostrarsi innamorata e felice. Su Instagram, infatti, Ronaldo ha pubblicato una storia di una felice cena in famiglia con Georgina e i loro figli. A sua volta, la Rodriguez ha pubblicato la stessa foto mentre questa mattina si è dedicata ai suoi bambini con cui ha trascorso piacevoli momenti a contatto con gli animali. Tra Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, dunque, non sembrano esserci segnali di crisi. Il gossip, dunque, si scioglierà come neve al sole?





© RIPRODUZIONE RISERVATA