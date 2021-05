Cristiano Ronaldo trasloca le sue supercar/ Addio alla Juventus? Forse no…

Cristiano Ronaldo lascerà la Juventus al termine di questa stagione? Molti quelli convinti che alla fine l’asso portoghese dirà addio ai colori bianconeri e la voce è stata ulteriormente alimentata da quanto accaduto nelle scorse ore e immortalato dal portale Persemprecalcio.it: un video in cui si vede il parco macchine da urlo della stella lusitana, trasferito in una bisarca per essere spostato altrove. Ad effettuare il milionario trasloco (Cristiano Ronaldo vanta il possesso di Ferrari, Bugatti, Bentley e via discorrendo…), la ditta Rodo Cargo, azienda di trasporti con sede in quel di Lisbona, e vistasi mentre carica su un tir alcune delle fuoriserie del giocatore, con tanto dello stesso attaccante juventino a controllare l’operazione.

Ibrahimovic infortunato: salta gli Europei/ Guai al ginocchio: i tempi di recupero

Una conferma di un suo addio alla Vecchia Signora? Per molti si tratta della prova definitiva, della “pistola fumante”, ma per altri addetti ai lavori non è ancora scritta la parola fine circa la permanenza di Cristiano Ronaldo a Torino. Bisognerà infatti capire cosa accadrà il prossimo weekend, precisamente alle ore 22:30 circa di domenica 23 maggio, quando si chiuderà la stagione e quando Juventus, Milan, Napoli e Atalanta giocheranno in contemporanea per l’ultima partita decisiva in ottica Champions League.

Classifica Marcatori Serie A/ Cr7 Capocannoniere: che lotta al secondo gradino!

CRISTIANO RONALDO TRASFERISCE LE SUE AUTO: DECISIVA SARA’ LA CHAMPIONS

Al momento i nerazzurri guidano il gruppo a quota 78, con Napoli e Milan a 76, e la Juventus a 75. I bianconeri affronteranno però il Bologna al Dall’Ara, mentre il Milan e l’Atalanta si sfideranno a Bergamo, con il Napoli impegnato al San Paolo contro il Verona. Tutto potrebbe succedere quindi e in caso di qualificazione alla Coppa degli ex campioni d’Italia, Ronaldo potrebbe optare per una permanenza. Tra l’altro il Corriere dello Sport fa notare come non è la prima volta che il portoghese trasferisca le sua auto, ed inoltre, anche i tempi fanno un po’ storcere il naso: possibile che il giocatore “lasci” Torino già a metà maggio, ancor prima che chiuda la stagione e prima di un eventuale annuncio di addio? Infine, altro indizio che spinge verso la permanenza, il fatto che proprio oggi è stata presentata la nuova maglia per la stagione 2021-2022 e nel video annuncio presenza anche Ronaldo.

LEGGI ANCHE:

Schwazer, addio Olimpiadi 2021/ 'No' da tribunale svizzero, Donati: "Gioco infernale"

© RIPRODUZIONE RISERVATA